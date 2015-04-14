世界银行：中国将拖累东亚与太平洋地区经济增长

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据华尔街日报网13日报道，世界银行称，今年东亚与太平洋地区发展中市场中，很多国家的经济增长可能改善，但受中国经济拖累，整体增速将放缓。

该行指出，东亚与太平洋地区的经济增长受到油价大幅下挫和美元走高拖累；这两个因素的影响令一些国家受益，另一些国家则付出代价。

世界银行称，2015年中国经济增速将从此前一年的7.4%放缓至7%左右。该行称，东亚与太平洋地区发展中市场（包括中国、印尼和菲律宾）的增长今年将放缓至6.7%，2014年为6.9%。该地区整体（包括韩国和新加坡等发达市场）的经济增速将持平于6%。

世界银行预计，由于中国出台政策措施以解决金融问题、实现可持续增长，未来几年中国经济增速将进一步放缓，2017年增速将降至6.9%。

世界银行在周一公布的一份报告中指出，低燃油价格将惠及整个东亚与太平洋地区的发展中国家，但具体的影响则视各国国情而定。预计印尼、泰国、菲律宾等依赖原油进口或燃油补贴的国家将大幅获益。世界银行预计，2015年油价仍然可能下跌多达45%，2017年也可能只会小幅上升。

不过，世界银行警告称，东亚与太平洋地区的增长可能受到内部和外部双重因素的干扰，例如与欧元区、日本贸易的下滑等等。

世界银行表示，由于美国与其他发达经济体的货币政策正背道而驰，美国加息、美元升值可能会推高借款成本，催生金融市场震荡，并比预期更严重地减少资金流入。

世界银行还称，油价的下跌为东亚与太平洋地区许多国家创造了减少燃油补贴、提高能源税赋的契机，同时东南亚各国应该专注于兑现松绑并整合服务市场的承诺。