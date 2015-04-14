纳扎尔巴耶夫总统会见道达尔石油公司总裁普亚纳

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统14日在总统府会见道达尔石油公司总裁帕特里克•普亚纳。双方就道达尔公司在哈实施的有关项目和未来计划深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫表示，自1993年以来，道达尔公司在哈萨克斯坦参与实施了多个大型项目，是对我国石油能源领域进行积极投资的大型外国企业之一。当前，仍有许多问题有待解决，其中包括卡沙干油田的开发以及其他一些项目的落实。目前，在道达尔公司的参与下，哈萨克斯坦已开设焊接技术研究所，并正在积极实施各类光伏项目。哈方将继续发展同道达尔公司在各领域的友好合作关系。

普亚纳表示，哈萨克斯坦拥有良好投资环境，并已成为对外资有吸引力的国家，这对外国投资者具有重要的现实意义。道达尔公司愿继续加强与哈方的富有成效的合作。

道达尔公司（Total）是全球四大石油化工公司之一，业务遍及全球130余国家，涵盖整个石油天然气产业链，包括上游业务（石油和天然气勘探、开发与生产，以及液化天然气）和下游业务（炼油与销售，原油及成品油的贸易与运输）。（编译：吴然）