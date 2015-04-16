纳扎尔巴耶夫：建立在兄弟般的友谊和亲近感基础上的哈土关系正处于最高水平

哈通社阿斯塔纳4月16日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日上午在总统府会见到访的土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安。双方就进一步深化哈土关系、强化两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫高度评价哈土关系。他说，建立在兄弟般的友谊和亲近感基础上的哈土关系正处于最高水平。同时，纳扎尔巴耶夫总统还对埃尔多安总统杰出的领导才能和土耳其在社会经济领域取得的成就给予了高度评价。他说，在您的领导下，土耳其在近12年得到了飞跃发展，成为了全球第16大经济体。这是土耳其人民和您不懈努力的结果。今天，与您随同到访的还有阵容强大的政商界代表团，双方将一同出席商业论坛。我相信，您本次对哈萨克斯坦的访问必将两国关系提升到新的高度。

埃尔多安对哈方热情接待表示感谢。

埃尔多安说，在全球经济总体低迷的情况下，哈萨克斯坦经济保持了良好的发展势头，并取得了巨大成就，土方为此感到由衷的高兴。贵国近期将举行总统选举，诚挚祝愿您在选举中取得成功，在造福哈萨克斯坦人民的事业中取得新的成就。（编译：吴然）