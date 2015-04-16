纳扎尔巴耶夫：土耳其是哈萨克斯坦最亲密 最值得信赖的政治经济合作伙伴之一

哈通社阿斯塔纳4月16日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）纳扎尔巴耶夫总统今日在总统府同到访的土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安举行会晤，并共同出席哈土最高级别战略合作理事会第二次会议。

在之后举行的新闻发布上，纳扎尔巴耶夫表示，土耳其是哈萨克斯坦最亲密、最值得信赖的政治经济合作伙伴之一。

纳扎尔巴耶夫说，我对兄弟的土耳其共和国总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安接受邀请到访哈萨克斯坦表示由衷的感谢。这是埃尔多安先生上任总统后首访哈萨克斯坦。可以说，埃尔多安总统的本次访问打开了两国战略合作的新篇章。

纳扎尔巴耶夫指出，作为第一个承认我国独立的国家，哈萨克斯坦人民对兄弟的土耳其人民抱有特殊的感情。

纳扎尔巴耶夫说，今年是哈萨克汗国建立550周年，土耳其总统此次到访我国具有象征性的意义，更有重要的现实意义。可谓是恰逢其时。土耳其是哈萨克斯坦最亲密、最值得信赖的政治经济合作伙伴之一。两国以往拥有的共同的历史文化传统已转变为现实的战略关系。这一战略关系将进一步拉近两国人民的感情纽带，让哈土亲密无间的友谊世代相传。（编译：吴然）