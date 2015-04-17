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10:57, 17 四月 2015 | GMT +6
国务秘书阿布德哈勒科娃向穆斯塔法•朔海纪念碑献花
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哈通社巴黎4月17日电 国务秘书阿布德哈勒科娃16日在法国马恩河畔诺让市出席了向20世纪哈萨克著名社会活动人士穆斯塔法•朔海纪念碑献花仪式。
纪念碑坐落在穆斯塔法•朔海故居旁。出席献花仪式后，阿布德哈勒科娃会见了在法国的哈萨克侨民代表。（编译：元珍）
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