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    10:57, 17 四月 2015 | GMT +6

    国务秘书阿布德哈勒科娃向穆斯塔法•朔海纪念碑献花

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    哈通社巴黎4月17日电 国务秘书阿布德哈勒科娃16日在法国马恩河畔诺让市出席了向20世纪哈萨克著名社会活动人士穆斯塔法•朔海纪念碑献花仪式。

    纪念碑坐落在穆斯塔法•朔海故居旁。出席献花仪式后，阿布德哈勒科娃会见了在法国的哈萨克侨民代表。（编译：元珍）

    标签:
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