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16:41, 17 四月 2015 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫与埃尔多安参观两国联合建成的大学新教学楼
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哈通社阿斯塔纳4月17日电 据总统府官方推特消息，纳扎尔巴耶夫总统今天陪同正在我国进行国事访问的土耳其总统埃尔多安来到霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其大学，参观该校新教学大楼。
标签:
哈萨克斯坦与土耳其
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