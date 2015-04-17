亚萨维哈土国际大学向埃尔多安授予荣誉教授称号

哈通社阿斯塔纳4月17日电 据总统府新闻局消息，17日，霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学向土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安授予该大学荣誉教授称号。

在随后发表的演讲上，埃尔多安对大学授予的荣誉表示感谢，并指出亚萨维哈土大学为加强各突厥语民族间的交流作出了重要贡献。

埃尔多安强调，霍加•阿赫梅特•亚萨维为整个突厥世界留下的文化财富是无价的，他在突厥民族心目中的地位也是崇高的。因此，大学能以这位伟人命名具有特殊意义。

埃尔多安表示，中亚地区，尤其是哈萨克斯坦在每一位土耳其人心目中占有特殊地位。近20多年来，土哈两国政治、经济、社会以及人文文化领域发生了巨大的变化。自获得独立以来，哈萨克斯坦战胜种种困难，取得了丰硕的发展成果。其中绝大部分功劳要归功于能够灵活利用地理和国际环境的努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫总统。

霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学是突厥语国家中唯一拥有国际地位的高等学府。来自全世界32个国家的突厥民族学生就读于该校，大学分别用哈萨克语、土耳其语、俄语以及英语授课。（编译：吴然）