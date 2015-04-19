教皇方济各促各国帮助解决非法移民问题

哈通社阿斯塔纳4月19日电 据BBC报道，罗马天主教教皇方济各敦促欧洲和国际社会做出更多努力，以帮助解决越来越多的移民冒生命危险从北非跨越地中海偷渡到欧洲的问题。

教皇感谢意大利海岸警卫队抢救了许多偷渡者的生命，但他表示这场危机的规模之大，要求欧洲和国际社会做出更多的努力。 过去一周以来，大约1万名移民获救，但超过4百人因为船只在地中海沉没死亡。 去年，创纪录的17万移民渡过地中海抵达意大利。 这些移民大多是为了逃离非洲和中东地区的贫穷和战乱。 本周早些时候，欧盟发言人表示，解决这个问题没有一劳永逸的办法。 "果断介入" 教皇是在首次正式会晤意大利新总统马塔雷拉时做出上述表态的。 意大利说在这个问题上需要欧盟更多帮助。而欧盟因为削减其救援行动受到各方批评。 马塔雷拉重申意大利呼吁欧盟"果断介入，阻止在地中海不断发生的生命丧失问题。" 他表示，这些家破人亡的移民问题威胁着国际社会尊严和人道良知。 意大利海军曾在2013年展开一个营救容纳非法移民的行动，但去年一些欧盟成员国表示，没有财力支持这样的行动，并担心这种做法鼓励更动非法移民冒险偷渡。 很多非法移民来自利比亚，自从卡扎非2011年被推翻后，利比亚局势持续动荡，非法移民网络大增。