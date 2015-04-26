尼泊尔大地震近两千人死亡 各国紧急救援

哈通社阿斯塔纳4月26日电，据BBC报道，尼泊尔警方说，大地震已经导致近两千人死亡。中国、印度、美国、法国、英国等各个国家都展开了对尼泊尔地震的紧急救灾救援工作。







中国国家主席习近平、总理李克强和外长王毅已分别就此向尼泊尔国家和政府领导人发出慰问电, 中国国际救援队周日一早将启程前往尼泊尔开展灾后救援工作。



此外中国政府正在组织紧急救援物资，将尽快运抵尼灾区。



印度总理莫迪已经派出一架军用运输机前往尼泊尔，飞机携带了3吨重的救灾物资和一支多达40人的救援队前往救灾。



印度官方说，还将再派出3架救灾运输机，携带一个流动医院和更多救援物资。



美国立即宣布捐赠1百万美元，并派出一个救灾小组。



法国总统奥朗德说，法国已经准备好立即响应尼泊尔方面的救灾和援助要求。



英国外交部也立即和尼泊尔官方协调援助尼方的救援行动。



中国西藏灾情



据美国地质勘探局消息，尼泊尔当地时间周六（4月25日）14时11分，尼泊尔第二大城市、旅游胜地博克拉以东大约80公里，发生里氏7.8级地震。中国录得尼泊尔8.1级地震，震源深度两公里。



地震发生时，巴基斯坦，孟加拉国和印度都有震感。西藏拉萨、日喀则等地也有灾情。



日喀则当地的震级约为5.9级，该市下辖的吉隆县、聂拉木县、萨嘎县、定日县大量房屋出现裂痕、部分房屋倒塌，部分道路损毁、通信中断，地震同时引发多处泥石流和塌方。据西藏自治区官方周六的初步统计，已发现十多人死亡、数十人受伤。



中国媒体说，西藏自治区受地震灾害影响较重的聂拉木、吉隆、萨嘎等三县工作组已赶到灾区开展人员搜救、转移安置群众、核查灾情等工作。



西藏军区日喀则军分区组织的500名官兵以及20台机械，正前往聂拉木县和吉隆县等受灾区，全力参与抢险救灾



周六，中国国家减灾委、民政部已经紧急启动对西藏地区的国家4级救灾应急响应，和西藏自治区一同展开救灾工作。



尼泊尔灾区



尼泊尔宣布全国进入紧急状态。尼泊尔警方向BBC表示，地震造成至少1千多人丧生，数千人受伤，很多人被埋在残垣断壁中，死亡人数还会继续上升。



目前在尼泊尔，救援人员正试图营救倒塌建筑瓦砾下的幸存者。



大地震还造成珠穆朗玛峰发生雪崩，多个南坡登山大本营被埋，截至目前已经造成一些登山者遇难。



据中国央视援引中国驻尼泊尔使馆外交官的话说，至少有4名中国公民在尼泊尔大地震中遇难，其中包括2名中资企业员工，一名中国游客，还有一名在珠峰地区登山队人员。