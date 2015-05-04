美国先知漫画研讨会场外警察击毙两枪手

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据BBC消息，美国得州达拉斯市东北市郊一场有关伊斯兰教先知穆罕默德政治漫画的研讨会会场外发生枪击案，警方表示，有两名枪手开枪后被警员击毙。

事发地点是加兰市的库尔蒂斯•卡韦尔中心。警方在事发后封锁现场，并疏散研讨会的参加者。据报一名警卫员在事件中受伤，但没有生命危险。 这场研讨会由总部设在纽约，高度批判伊斯兰教的组织"美国自由防卫倡议"策划，活动对一批以穆罕默德为题材的漫画进行评选，冠军将获得奖金1万美元。 目前仍不清楚枪击案本身与研讨会有否关联。 事发时，荷兰知名反伊斯兰政客基尔特•威尔德斯正在参与该场研讨会。他发Twitter称有人开枪，而他本人已安全撤离。 另一名目击者则对美联社说，他听见至少20响枪声，相信是有人开车驶过会议中心门外时开枪。他其后再听到另外两响枪声。 据报道，枪击案在美国中部夏令时间星期天（5月3日）将近19时（格林尼治标准时间星期一零时）发生。加兰市政府透过Facebook发表声明说，当时这场"穆罕默德艺术展"正要结束。 "两名男子开着小轿车来到（卡韦尔中心）大楼门前。两人都配备武器，并开始向一名加兰独立校区的警卫开火。加兰警队警员与枪手驳火，将两人击毙。" 据库尔蒂斯•卡韦尔中心介绍，这是一家由加兰校区运营的场馆，主要用作学校典礼等用途，也供加兰社区和其他团体举办各类文娱康乐和会展活动。 卡韦尔中心旁边有一家高中。据美国媒体报道，事发时中心内有75人，其中48人其后被当局安排校巴接载到附近一家高中。 加兰校区其后发表跟进声明说，这名警卫员脚踝中枪，但送院抢救后并无大碍，目前已出院返家。 "美国自由防卫倡议"此前曾组织抗议活动，反对在纽约世贸中心重建项目附近建设伊斯兰教中心；发生枪击案的卡韦尔中心今年1月曾经举办一项为建设地方伊斯兰教中心而筹款的活动，期间遇到反对团体包围抗议。 许多穆斯林把作画描绘先知穆罕默德视为严重冒犯行为。2006年，丹麦《日德兰邮报》刊登了一幅讽刺先知穆罕默德的漫画，引起全球穆斯林抗议。 今年1月，曾经刊登类似漫画的法国《查理周刊》杂志社遭到两名伊斯兰枪手袭击，12人丧生。