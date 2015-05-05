纳扎尔巴耶夫：启动“大国家 大家庭” 计划势在必行

哈通社阿斯塔纳5月5日电 据总统府官方推特消息，纳扎尔巴耶夫今天在政府会议上提出，启动"大国家-大家庭"计划势在必行。

纳扎尔巴耶夫说，在该计划框架下，我们可拍摄多部关于历史、文化及当代社会现状的电影、电视剧。(编译：塔尔）