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    17:46, 05 五月 2015 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫：启动“大国家 大家庭” 计划势在必行

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    哈通社阿斯塔纳5月5日电 据总统府官方推特消息，纳扎尔巴耶夫今天在政府会议上提出，启动"大国家-大家庭"计划势在必行。

    纳扎尔巴耶夫说，在该计划框架下，我们可拍摄多部关于历史、文化及当代社会现状的电影、电视剧。(编译：塔尔）

    标签:
    总统下达的任务 总统 社会 政府 黄金储备
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