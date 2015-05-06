纳扎尔巴耶夫主持武装力量人员授衔授勋仪式

哈通社阿斯塔纳5月6日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）6日上午，纳扎尔巴耶夫在总统府主持了为武装力量人员授衔授勋仪式。

总统在仪式上说："5月7日是国家保卫者日，我们很快还将迎来卫国战争胜利70周年纪念日。这两个节日都是体现勇气和团结的日子，同时庆祝这两个节日，已经成为了我们国家的传统。在此，我衷心的祝各位节日快乐。"

纳扎尔巴耶夫表示，为维护我国安宁而尽忠职守的共和国武装力量已经发展成熟，并将在明天迎来它成立的第23个年头。 他说："武装力量是我们独立自主的基础。我国有一句俗语‘勇士的诞生是人民之福'，所以军人，尤其是将军们、军官们，在他们服役的地方会被自然而然的视为领袖和榜样。包尔江•莫穆舍吾勒曾说过这样一句话‘不爱国的人成为不了勇士'，所以我将诸位都视为爱国者。望诸位恪尽职守，成为后人爱国奉献的榜样。" 同时总统强调，国家充分肯定领授军衔与勋章的武装力量成员为国家做出的贡献。 他说："在双节来临之际，我按照传统为诸位授衔授勋。今天领授军衔与勋章的人员，除了军方外还有公共安全机构的人员。诸位都是在为保卫国家安全和维护人民稳定生活而努力工作。为国家安全添砖加瓦，是每一个公民应尽的义务。"（编译：塔尔）