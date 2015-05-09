朝鲜称战略潜艇水下成功试射弹道导弹

哈通社阿斯塔纳5月9日电 据BBC报道，朝鲜周六（9日）宣称，其战略潜艇近期成功进行了弹道导弹水下试验发射。最高领导人金正恩观摩了试射过程。

目前这一发展还没有得到独立方面的证实，如果得到证实，朝鲜的导弹研发水平有了进一步的提高。 朝中社报道显示金正恩在发射现场观看了导弹射出水面的照片。 朝中社报道称，朝鲜最高领导人金正恩观摩了试射过程，并称这一新研发的导弹是"世界级的战略武器。" 报道称，金正恩来到远离陆地的发射场，在了解新型弹道导弹的相关战术和技术情况后，下达了发射命令。 报道说，此次试射证明朝鲜潜艇发射的弹道导弹各项指标完全达到最新军事科技要求。 研发新型潜艇 美国约翰霍普金斯大学国际研究院韩美研究所有关朝鲜的网站"三八线北"(38 North)1月发表报告指出，朝鲜正在研发能够发射弹道导弹的新型潜水艇。 研发潜艇发射导弹的能力，可能将朝鲜核武威胁提升到新的层次，让朝鲜的军事部署扩大到朝鲜半岛以外地区。 不过美韩研究所指出，朝鲜迄今未拥有这项能力，并且强调研发将是极度"昂贵且旷日废时的艰巨工作"，不保证会成功。 朝鲜已拥有为数可观的弹道导弹。韩国国防部本周表示，由于朝鲜在导弹技术上的进步，如今可能拥有攻击美国本土的能力。 韩国国防部还表示，朝鲜正在研究技术使核弹头小型化，旨在容易部署这类导弹。