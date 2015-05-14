朝鲜夜间进行海上炮击 韩军方：或金正恩临时指示

哈通社阿斯塔纳5月14日电 据中新网消息，韩国媒体援引韩国联合参谋本部消息称，朝鲜从当地时间13日晚21时至22时25分在朝鲜半岛西部"北方界线"(NLL)附近海域进行炮击训练。韩国军方负责人称，此次射击有可能是按照朝鲜最高领导人金正恩的临时指示。

据报道，朝鲜用海岸炮和舰炮朝向韩国白翎岛东北方向、"北方界线"以北约2公里处海域发射了约130余枚炮弹，"北方界线"以南海域没有发现从朝方飞来的炮弹。

韩国军方一位有关负责人指出，朝鲜军方在晚间进行海上射击训练实属罕见，很有可能是按照朝鲜最高领导人金正恩临时下达的指示进行了训练。

这位负责人还说，朝方进行夜间训练可能是为了加大对韩国示威的力度，另外还有可能为了试探韩方如何应对。韩国联参方面表示，韩军密切关注朝方动静，并加强警戒。

韩媒称，朝鲜当天下午以人民军西南战线司令部的名义向韩国联参发来电话通知称，将从13日下午15时至15日午夜12时，在朝鲜半岛西部"北方界线"以北海域实施炮击训练。韩军当天接到朝方通知后进入紧急应对状态。

去年3月，朝鲜曾在"北方界线"以北进行炮击训练，有炮弹落入韩国海域，造成韩朝关系一度紧张。

朝韩在朝鲜半岛西部海域的边界划分上一直存在分歧。韩国在"西海五岛"与朝鲜西部海岸之间单方面划定"北方界线"，但朝鲜不予承认。