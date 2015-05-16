央行行长：亚投行或将在阿斯塔纳设立地区枢纽

哈通社北京5月16日电（记者萨德克•阿克加诺夫）正在中国进行工作访问的哈萨克斯坦国家银行（央行）行长海拉特•涅马特吾勒•克里姆别托夫14日在北京接受了哈通社驻华记者的专访。克里姆别托夫就其本次访华任务、哈中金融领域合作、央行的未来工作计划以及坚戈是否贬值等问题回答了记者的提问。具体内容如下：

记者：海拉特•涅马特吾勒，能否介绍一下您此次访华的任务是什么？

克里姆别托夫：纳扎尔巴耶夫总统于本月7日同中国国家主席习近平在阿斯塔纳举行了会谈，在此之前，马西莫夫总理3月访华并出席了博鳌亚洲论坛。期间，哈中双方就两国各领域合作达成了广泛共识，我们正就落实这些共识和相关任务开展工作。

目前，推进丝绸之路交通物流和金融基础设施建设是双方工作议程中的重点任务。这与纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"计划和中方提出的"一带一路"倡议的目标相吻合。其中心思想就是通过中亚的基础设施，将东西欧市场与中国市场联系起来，而哈萨克斯坦是这一浩大工程的主要参与者之一。为此，中国带头设立了庞大的金融机构体系，并将为包括哈萨克斯坦在内的沿线国家提供资金支持。

近一段时间，我们与中国人民银行、进出口银行、国家发展银行以及中信集团等中国金融机构开展了富有成效的合作，并已着手建立同中国投资公司的合作关系。当下，新的国际金融机构——亚洲基础设施投资银行（亚投行）正在建设当中，哈萨克斯坦是该行的意向创始成员国。今天，我同亚投行多边临时秘书处秘书长金立群先生举行了会晤，就亚投行的发展前景和相关投资项目进行了探讨。亚投行是可以和世界银行、欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行等银行相媲美的国际金融机构。亚投行将拥有1000亿美元的法定资本，并致力于向成员国基建项目提供投资，这其中也包括我国。

其次，中国出资400亿美元设立了丝绸之路基金，这一基金资金池将为"一带一路"沿线国家有关项目提供投融资支持。值得一提的是，哈萨克斯坦被认为是"一带一路"沿线重要国家之一。众所周知，我国对复兴丝绸之路持有极大的热情。纳扎尔巴耶夫总统2012年就曾提出"哈萨克斯坦—新丝绸之路"计划，并在总统的提倡下，"西欧—中国西部"交通走廊、阿克套港、"霍尔果斯-东大门"、哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路等项目已经落成或在建设当中。其中，哈-土-伊铁路将延伸至霍尔果斯口岸，届时从中国启程的列车将过境哈萨克斯坦抵达波斯湾。这些均能表明哈萨克斯坦热衷于复兴丝绸之路，并且我们已做好了开启更大范围合作的准备。

在今天的会晤中，我与金立群先生讨论了关于未来在阿斯塔纳设立亚投行地区枢纽的问题。在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下，哈萨克斯坦政府正开始着手将阿斯塔纳打造为地区金融中心。为此，包括中国金融机构在内的国际金融机构入驻阿斯塔纳至关重要。

至于哈中两国金融领域的合作，我们正在为进一步加强两国金融系统合作奠定基础。具体来说，哈中双方已签署关于银行业务调控的谅解备忘录，哈萨克斯坦38家二级银行中有2家是中国银行，两国金融监管部门也已开展信息交流等合作。中国央行——人民银行今日将在上海组织举行中亚、黑海及巴尔干地区央行行长组织第33届央行行长会议，来自东欧、黑海、波罗的海以及中亚地区国家的央行行长将出席会议，与会各方将就当前全球经济形势、各国的货币政策和应对潜在危机等议题进行深入探讨。这也是哈中两国在多边框架下的金融合作和对话的契机。

与此同时，两国正在开展证券期货监管领域的合作。今日，哈萨克斯坦央行与中国证券监督管理委员会已经签署了《证券期货监督合作谅解备忘录》，这将加强两国证券期货监管部门之间的互信。在此之前，哈中双方还曾签署2000亿坚戈和70亿人民币的双边本币互换协议。目前，哈萨克斯坦国民银行和哈萨克斯坦商业银行正在同中国银联开展富有成效的合作，银联是与Visa和万事达（MasterCard）并肩的全球性支付系统。

哈中两国签署的所有协议将促进投资，推进互联互通和基础设施建设。中国与欧盟、俄罗斯并列是哈萨克斯坦大的贸易伙伴。同时，中国还是我国石油、天然气及矿产的重要进口国。根据近段时间达成的共识，哈中双方今后将加大在非资源领域的合作，其中包括将中国一系列工业生产企业迁移至哈萨克斯坦、开展产能对接、促进交通物流和人文文化领域合作。哈萨克电信公司与华为公司之间的合作就可以称为哈中双方在非资源领域合作的典范。

对于哈萨克斯坦来说，中国并不只是庞大的市场，更是通往浩大的全球经济空间、通往"机遇之海"的通道。在与世界各大经济"巨人"的合作中，找到自己一席之位对我们来说非常重要。

记者："光明大道"计划框架下，央行将落实和实现哪些任务和目标。

克里姆别托夫：首先，根据总统指示，央行负责对国家资金的管理。因此，2015-2017年期间，我们每年将从该基金下拨30亿美元，并对这笔资金的合理利用实施监督。其次，在"光明大道"计划框架下，萨姆鲁克-卡泽纳和巴伊铁列克等国有企业和控股公司计划实施的各类大型项目非常多，因此我们通过动用国家统一养老基金储蓄，购买这些国有企业的股份，为其落实各类项目提供融资。目前，我们已同哈萨克斯坦开发银行展开了这方面的合作，并计划下一步同哈萨克斯坦国家铁路公司开展合作。 与此同时，我们正积极开展各类掉期交易，增加坚戈的流动性。可以说，较低的通胀率（4月为4.6%）、稳定的货币汇率等宏观经济的正面因素，将为"光明大道"计划和各类投资项目的落实提供强有力的保障。

记者：在您本次访华期间，哈中双方就哪些新的投资项目和规划进行了探讨？

克里姆别托夫：正如我在前面说过的，双方探讨了在亚投行和丝路基金框架下的投资合作问题。同时，哈中两国之间还有一些其他合作项目正在研究当中。比如，巴伊铁列克国有控股公司和中国进出口银行正在研究设立总额为5亿美元的直接投资基金的可能性，而萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金与中国中信集团已设立了5亿美元的直接投资基金，未来基金的资本有望得到扩大。总体来说，萨姆鲁克-卡泽纳和中信集团将为中国企业参与在哈萨克斯坦的各类项目提供支持。还有众多合作领域等待我们深入开发，比如公路和铁路建设、铺设油气管道、各类物流中心和陆港的建设等等。

记者：哈萨克斯坦银行是否拥有进入中国市场的前景？

克里姆别托夫：这是肯定的。然而，要进入中国的银行系统就需要上十亿的运转资金。目前共有4家中国银行进入全球最大的银行之列。这里的金融市场对新玩家的要求是非常严格的，但我们正在研究中国的金融市场，寻找哈方企业和银行进入市场的可能性。我于5月14-16日将访问上海，此行最主要的目的之一就是对上海证券交易所进行实地考察，研究该证交所与哈萨克斯坦证券交易所之间合作的可能性。

记者：当前，哈萨克斯坦金融和银行体系面临着什么样的任务和发展目标？

克里姆别托夫： 2008-2010年间发生全球金融危机之后，央行一直致力于消除危机带来的影响，这也成了我们近些年重要的工作任务之一。我们认为，2004-2007年间房地产和金融市场的过度膨胀引发了这一危机。当时，不良贷款率曾一度达到30%。近两年来，央行同政府一道，为创造完善有序的金融和税务环境做了大量工作，帮助国内二级银行消除了大部分不良贷款。至年底前，我们计划将不良贷款率降低至10%，这一水平符合国际标准。

第二个任务就是——重新提振贷款市场。目前，哈萨克斯坦贷款增长仅保持在5-7% 左右，这对保障我国经济增速是远远不够的。我们的目标就是将银行发放贷款的规模提升到原来的水平。当下，二级银行一方面手握不良贷款，另一方面俄罗斯卢布的贬值和原油价格的暴跌，使他们无法完全消除对坚戈贬值的顾虑。但根据年初至今的数据显示，情况已经得到缓解，卢布正在走强，原油价格也有所回升。过去这些年来，哈萨克斯坦建立了可观的黄金外汇储备，规模达近1000亿美元。这不仅将保障我国度过2015-2016年的艰难时期，还将帮助我国实现反周期政策。值得一提的是，2008-2010年的金融危机期间，我国当时的储备仅是现在的一半而已。

记者：坚戈汇率是否还会保持稳定，会出现贬值吗？

克里姆别托夫：哈萨克斯坦独立初期，坚戈汇率是固定的，但经过时间的推移，随着国际和国内经济形势的变化，央行于1999、2009、2014年对坚戈汇率进行了三次调整。但这一汇率制度是不稳定的，并且在市场出现波动时将遭遇巨大的风险。因此，央行和政府作出了向通货膨胀目标制过渡的决定。在这一政策框架下，为保障通胀率保持在一定水平，央行将专注于保障二级银行的坚戈流动性。我们正在争取今年实现比目标范围更低的通胀率，通过更加灵活的坚戈汇率可实现这一目标。我们与国际货币基金组织联合制定了这样的方案，并计划于短期内实施。

至于今年，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，我们将全力保障使汇率不出现急剧波动，我们拥有充足的储备做到这一点。

记者：感谢您在百忙之中抽空接受哈通社采访。（编译：吴然）