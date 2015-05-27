纳扎尔巴耶夫：建立透明负责的政府将大幅减少贪污腐败

哈通社阿斯塔纳5月27日电 纳扎尔巴耶夫总统26日在接受俄罗斯-24电视台采访时表示，进一步推动国家发展和提升人民生活水平，是五大改革目标的首要任务。

纳扎尔巴耶夫说："五大改革目标是我在参选时提出的主要纲领，我仍要强调，我们的发展目前已经达到了一个新阶段，有必要提出一个新的发展目标。一般而言，许多国家在人均收入达到1.3-1.4万美元的水平后，就停滞不前了。实际上我们的体制、法律等等，都面临同样的问题。那么该如何跨过这道槛呢？这就需要进行改革。"

纳扎尔巴耶夫总统介绍了为落实五大改革目标而提出的国家建设"百步计划"。他说："这100步是实现五大改革目标的具体步骤。我们已经为推动这一计划成立了专门委员会。只要政府能够真正做到为民服务，那么经济状况必然会获得进一步的改善。同时政府也不能对市场进行过多干涉，要允许市场自由竞争。司法系统如果能够完善起来，各类争端就能及时得到解决，这对经济发展同样大有裨益。"

纳扎尔巴耶夫总统着重强调了"百步计划"的第四部分"统一与团结"的重要性。他说："哈萨克斯坦是一个多民族国家，这一现状有其历史原因。但我们并不把它视为劣势，相反，我们要努力使它成为我们国家最大的优势。所有人不分你我，都应被视为统一的哈萨克斯坦公民。当个人的价值不再依据其出身、民族、财富、宗教授职，而是根据人的能力和劳动来评判的时候，国家的发展便将充满活力。" 纳扎尔巴耶夫总统还表示，建立一个透明、负责的政府机构，能使贪污腐败行为大幅减少。他说："第五部分‘建立责任型政府'就是将国家权力逐步下放，把总统手中的权力转移给政府和议会，把政府手中的权力转移给地方政府，把州长手中的权力转移到地方自治团体的手中。"

纳扎尔巴耶夫总统还强调说，这一改革计划得到了人民的普遍支持。他说："这是一个非常广泛的议题，我在参选时将其作为竞选纲领公诸于众。初衷就是希望能够得到人民的支持，而最终的选举结果也证明人民对我的计划也是高度认可的。"（编译：塔尔）