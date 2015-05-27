纳扎尔巴耶夫接见副总理萨帕尔巴耶夫 听取各项国家规划落实情况

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统26日在总统府接见副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫，听取政府工作进展、各项社会规划的落实情况以及未来工作计划安排。

萨帕尔巴耶夫表示，年初至今，在全国各地组织举行的就业专场招聘会活动框架下，共有32万人实现了就业。诸如此类保障就业的各项举措将帮助我们把失业率保持在5.2%的水平。同时，为了时刻关注就业市场的动态，政府自去年起设立了空闲职位观察机制，并同国内近200家大中型企业建立了联系，当出现空闲职位时，当地的就业保障部门就会采取行动，为登记在册的失业人员牵针引线，帮助他们实现就业。

萨帕尔巴耶夫说，今年二月份，在中央政府的积极推动下，各地政府与当地企业签署了关于避免裁员的备忘录，签署的备忘录总数达到4.6万份。其中，1600多份与大型企业签署，4.48份与提供210万个工作岗位的中小企业签署。这些备忘录将增进各地政府与当地企业之间的谅解与互信，为避免失业率的上涨起到积极作用。

谈及医疗卫生领域的工作时萨帕尔巴耶夫表示， 未来5年内，保障经费稳定、优化急救急诊工作、根据疾病种类制定医疗领域规划、完善医疗领域人才培训制度等将是医疗卫生领域优先发展的方向。

纳扎尔巴耶夫强调，帮助国民解决就业困难、尽可能的减少失业率是政府工作的首要任务之一。商业路线图、就业路线图以及光明大道等国家规划归根结底就是减少失业率，创造更多的就业机会，这是政府面临的主要任务之一。各地政府官员应时刻关注当地的就业情况，引导和鼓励各类企业接纳无业人员就业，同时还要保障当地居民及时获取就业信息和了解有关政策实质内容，保持就业形势基本稳定。目前国内各大企业正在通过加快引进国外先进技术步伐，提高其产量和产值，但这也导致就业岗位的减少，为此，各地政府要大力发展服务行业和创建更多的中小企业，使之创造更多的就业岗位。

纳扎尔巴耶夫说，2020年前要在全国范围内实现学前教育全面化，彻底解决威胁师生安全的危房和三班次轮流授课问题，他还要求人才培育工作一定要符合国民经济和国家规划需求的原则。

纳扎尔巴耶夫表示，在高等学府、科研机构以及工业企业的基础上，建立产业科研综合中心对教学、科研、生产三方携手发展至关重要。与此同时，政府要充分认清承载的使命、肩负的责任、面临的挑战，切实强化对全面落实"百步计划"提出的各项任务的重要性和紧迫性。

纳扎尔巴耶夫总统还向萨帕尔巴耶夫下达了一系列具体的工作任务。（编译：吴然）