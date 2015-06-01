中韩自贸协定签署 两国超九成产品将步入零关税时代

哈通社阿斯塔纳6月1日电 据华尔街见闻1日报道，中国商务部称，中国和韩国两国政府今天正式签署中韩自由贸易协定，预计在今年年底前生效实施。

协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则等17个领域。双方还将以负面清单模式继续开展服务贸易谈判。协定生效后，双方超过90%的产品在过渡期后进入到零关税时代。

此时正值韩国出口连续5个月下滑，本月更创下近六年最大降幅，引发了出口下滑可能阻碍该亚洲第四大经济体复苏的担忧。

韩国贸易、工业和能源部今日公布的数据显示，5月韩国出口同比下滑10.9%，为连续第五个月下滑；进口同比下滑15.3%，贸易顺差为63.2亿美元。

出口疲软的同时，韩国国内对于韩元是否对日元和欧元过于强势的争论日趋激烈。野村控股和法国兴业证券分析师认为，这可能促使韩国央行在本月宣布降息。

韩国央行行长Lee Ju Yeol表示，尽管出口萧条并非韩国独有，但鉴于该国对海外市场的高度依赖，其对于韩国经济的影响会很大。

中韩自贸区的建立将会极大刺激双边贸易，报道援引的专家预计五年内双方的贸易规模就会突破4000亿美元。目前双边贸易规模已经达到3000亿美元。

中韩自贸协定是迄今为止中国对外签署的涉及国别贸易额最大的自贸协定，同时也是中国迄今为止涉及领域最多的自贸协定。中韩自贸协定草签文本有22章，覆盖17个领域，不仅涉及货物贸易，而且包括服务贸易和投资。

中国《央视财经》节目早些时候的报道指出，受中韩自贸协定即将签署的利好影响，相关概念股近期受到热捧，尤其是化妆品板块，相关公司股价平均上涨了50%，这是因为随着自贸协议的正式签署和生效，6.5%至10%的韩国化妆品进口关税将逐步取消，最终销售价格有望降低近20%，投资者非炒好韩国化妆品的竞争力。除了化妆品板块外，旅游、航空、运输板块也受到中韩FTA的利好刺激。

随着中韩自贸协定今日正式签署，这将给中韩间的贸易、海运、旅游等领域注入强大活力。在概念股布局方面，华泰证券此前建议关注港口、海运、纺织品以及农产品等四类个股。

具体来看，中韩自贸区的建立将使得港口和海运行业首先受益，逻辑在于：一方面，自贸区协定生效后，贸易规模有望显著增加，同时中韩货物贸易大多以海运为主，从而带来港口吞吐量和海上货物运输量的相应提高。另一方面，中韩自由贸易协定中大概率将包括通关便利化和检疫负面清单等优惠政策，此项互惠政策将大幅度节约港口和海运环节的时间成本。

此外，中韩两国在货物贸易上都分别具有较强的比较优势，因此货物贸易的关税减让是中韩双边自由贸易协定的主要谈判焦点所在。中韩自贸区的设立，将有利于中国纺织品和农产品贸易公司从韩国市场获得更多市场份额。

今日消息公布后，中韩自贸区概念股大连港、青岛金王、日照港涨停。