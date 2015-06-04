纳扎尔巴耶夫：国家将为外国投资者投资农业领域创造良好的政策环境

哈通社阿斯塔纳6月4日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）纳扎尔巴耶夫总统4日在阿斯塔纳召开的外国投资者理事会会议上表示，哈萨克斯坦出台的所有投资优惠政策将适用于农业领域。

纳扎尔巴耶夫说，根据正在我国开展业务的外国专业评级机构和投资者的评价，目前，哈萨克斯坦是中亚最具吸引力的投资胜地。重点领域投资者享有免征10年企业所得税和土地税、免征8年财产税的优惠政策，政府还将保证税收政策的一贯性和稳定性。与此同时，项目投产后，政府还将为投资者偿还达30%的支出。哈萨克斯坦为投资者创造的如此优良的投资环境在全球范围内也是少见的。

纳扎尔巴耶夫表示，投资者拥有投资项目各阶段引进外国劳动力的权利，并且在项目投产后的头一年，不会对外国劳动力配额许可采取限制。

纳扎尔巴耶夫指出，上述这些引资政策均将适用于农业领域，农产品加工制造业将被列入重点投资领域。哈萨克斯坦正在积极吸引全球知名的农产品生产企业。未来3年，在满足国内市场的同时，实现各类绿色产品大量出口国外市场是政府当前主要的任务之一。（编译：吴然）