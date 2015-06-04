纳扎尔巴耶夫：全球经济形势虽面临困境 哈萨克斯坦仍受投资者青睐

哈通社阿斯塔纳6月4日电 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统直属外国投资者理事会第28次全体会议今日在阿斯塔纳独立宫召开，纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫总统首先了解各项农业领域投资计划。他表示，即使世界经济面临困境，哈萨克斯坦也保持了良好的经济增长势头，成为了外国投资者首选的投资目的国之一。

纳扎尔巴耶夫说，推动哈萨克斯坦农业领域发展是本次会议的主题。设定这一会议主题并不是空血来潮，而是根据国家经济发展需要而确定的，哈萨克斯坦是一个领土面积占全球第九、拥有丰富农业资源的国家。与此同时，哈萨克斯坦优越的地理位置连接着中国、印度、中东等新兴市场。我国丰富的农业资源吸引着世界各国投资者的眼光，但遗憾的是，农业潜力还未被充分开发。

纳扎尔巴耶夫指出，为充分开发国家经济潜力，哈萨克斯坦正在实行一系列措施，其中包括积极打造良好的投资环境、吸引大型跨国公司来哈办厂、加快科研和专业技术人才的培育、全面落实各项机构改革等。

纳扎尔巴耶夫号召外国投资者积极投资哈萨克斯坦农业领域。他说，这对我们所有人都是互惠互利的。建立完善的金融基础设施是推动投资发展的重要基石，为此，我国计划在阿斯塔纳世博会后，在其各类设施基础上建立国际金融中心。因此我建议，理事会下一次全体会议以"阿斯塔纳-国际金融中心"为主题在阿斯塔纳市举行。

纳扎尔巴耶夫还向与会成员表示了感谢，感谢他们多年来为理事会提供了支持，帮助改善了哈萨克斯坦的投资环境。（编译：吴然）