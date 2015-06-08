俄罗斯计划开设“安全自拍”课程

哈通社阿斯塔纳6月8日电 随时随地随心情来张自拍，是如今很多人很寻常的日常行为，但您想过将来有可能会在课堂上学习怎样更安全的自拍吗？据俄罗斯媒体报道，俄罗斯社会团体日前就以"保障安全"名义，向俄罗斯联邦教育科学部提交申请，建议在各教育机构开设"安全自拍"课程。

近年来随着个人智能终端的普及，自拍作为人们记录生活、分享生活的一种方式风靡全球。但由于种种缘故，盲目的自拍行为也导致了相当多的事故发生。媒体曾报道大量由于自拍而遭遇的不幸事件，如在火车上自拍结果触电身亡、在山谷中自拍结果不慎跌落山崖等新闻不胜枚举，近期还有一位女士在自拍时因手枪走火身亡。这一系列的事故成为了俄罗斯社会团体提出这一建议的主要原因。 建议方表示，只要获得批准，"安全自拍"自选课程即可自2015年9月1日起正式授课。建议方希望在教育部的帮助下，逐步将这一课程推广到全国各所学校当中。 该社会团体负责人称，课程的相关教案已经制定完备，课程教学中将邀请专业的心理学家、警务工作者和专业摄影师参与。课程将向学生教授安全的自拍技巧，并让学生了解在自拍时应注意哪些方面的问题。（编译：塔尔）