国务秘书阿布德哈勒科娃会见西班牙驻哈大使（图）

哈通社阿斯塔纳6月8日电 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃8日在总统府会见了即将结束任期回国的西班牙驻哈萨克斯坦特命全权大使曼努埃尔•拉若恰•帕拉达。

会见中，阿布德哈勒科娃高度评价了大使在哈期间的工作，并祝贺大使顺利完成外交使命。 阿布德哈勒科娃表示，曼努埃尔大使在履职期间为哈萨克斯坦和西班牙双边关系不断发展做出了重要贡献，并积极参与筹划纳扎尔巴耶夫总统今年对西班牙进行正式访问的准备工作。近年来，哈萨克斯坦同西班牙在经贸、教育和文化领域的合作均取得了丰硕成果。在经贸领域，2014年哈西双边贸易额超过了27亿美元；在教育领域，阿拜大学、阿尔法拉比大学和欧亚大学同西班牙高等学府之间建立了有效的互通关系；文化领域的交流合作也十分广泛。"我们对西班牙当选今年的联合国非常任理事国表示最诚挚的祝贺，同时也衷心的感谢贵国对哈萨克斯坦成为2017-2018年联合国非常任理事国的支持，" 阿布德哈勒科娃说。 曼努埃尔大使表示，今后仍将继续致力于推动西班牙和哈萨克斯坦双边关系的良好发展，并祝愿两国人民友谊长存。（编译：塔尔）