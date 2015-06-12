纳扎尔巴耶夫：政府和地方职能机构应尽快查清高鼻羚羊大规模死亡原因

哈通社阿斯塔纳6月12日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今天在总统府主持招开安全会议例行会议。会议主要讨论生态环境安全和正在实施的环保措施等问题。

纳扎尔巴耶夫在会议中强调，要尽快建立保障阿克莫拉州卡拉奇村和西哈州别列佐夫卡村村民身体健康的相应机制，并使当地居民可以随时了解与居住地生态环境有关的各类信息。"卡拉奇地区怪病的病因始终未能查明，如果相关部门无力处理此事，有必要向外国机构和专家寻求帮助，"他说。 纳扎尔巴耶夫认为，应建立起预防和预测体系，以减少人为原因和自然灾害等紧急情况所造成的损失。政府和各地方部门在落实各项发展目标的同时，有义务保护所辖区域内的生物多样性。政府部门应尽快查明发生在我国境内的高鼻羚羊大规模死亡事件成因。"在这一问题上，相关的报告和建议常常自相矛盾。这证明我们缺乏在这方面具有专业知识的专家和解决此类问题的能力。"他说。 纳扎尔巴耶夫指出，制定环保政策时要设法刺激企业更加广泛的参与到能源节约和清洁工艺的研究当中。而相关研究机构要根据当前环境变化和未来可能的情况，开展针对性研究并制定应对预案，以保障国民的身体健康和高质量的生活水平。 纳扎尔巴耶夫还强调，环境监测机构要妥善运用好2014年投入使用的两颗遥感卫星，及时有效的监测环境变化情况，提早发现可能的环境风险。 此外，纳扎尔巴耶夫还对工业、农业和中小企业发展进程中与环境安全相关的问题，如干旱地区的水资源利用、部分地区空气质量恶化和水资源浪费现象、垃圾填埋场选址不合理等问题同与会成员进行了深入讨论。根据会议总结，纳扎尔巴耶夫总统向与会成员下达了一系列具体的工作任务，并要求安全会议秘书做好监督工作。（编译：塔尔）