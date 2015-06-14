坐落在世界各地的哈萨克国宝级诗人阿拜雕像（图）

哈通社阿斯塔纳6月14日电 今年是哈萨克伟大诗人、思想家、启蒙者阿拜•库南巴耶夫诞辰170周年。从首都阿斯塔纳到哈萨克斯坦各州市，从欧亚各国到西半球的美国，关于阿拜、关于他的诗、歌曲和箴言的讨论，生生不息、络绎不绝。例如，白俄罗斯为纪念阿拜诞辰170周年，开通名为"阿拜与世界"的网站。这意味着，不只是哈萨克民族熟知阿拜，世界各地了解哈萨克人的人民都知道阿拜。因为阿拜的思想哺育了几代哈萨克人，几乎每个哈萨克人都有深深的"阿拜情结"。在今天的哈萨克斯坦"阿拜"无处不在，以阿拜命名的街道、剧院、学校和文化设施以及城市、村庄随处可见。

1995年，阿拜诞辰150周年，联合国教科文组织将这一年命名为"阿拜年"。近年来，阿拜走出哈萨克斯坦，成为哈萨克斯坦"民间外交的使者"。下面就让我们一同了解，阿拜雕像在哪些国家安家落户，哪些国家有以阿拜命名的街道 。

1988年以来，乌克兰政府将首都基辅一条主要街道命名为阿拜•库南巴耶夫大街。后来克拉马托尔斯克和第聂伯罗彼得罗夫斯克等乌克兰主要城市也相继出现了阿拜大街。 1995年2月15日，英国伦敦建成阿拜之家。 1998年埃及开罗市、2000年2月18日德国柏林市以阿拜的名字各命名一条大街。阿拜雕像和纪念碑已在莫斯科、塔什干、比什凯克、伊斯坦布尔和印度首都新德里等城市安家落户。 位于德国柏林城的阿拜大街 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的阿拜大街 乌兹别克斯坦首都塔什干的阿拜大街 2006年4月4日，阿拜纪念碑在莫斯科揭幕，当时俄罗斯总统普京与纳扎尔巴耶夫总统出席揭幕仪式。纪念碑坐落在哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆附近。 2007年10月，阿拜雕像在伊朗首都德黑兰落成 ，雕像位于伊朗国家图书馆入口处，图书馆内也放置了阿拜小雕像。 2011年12月，阿塞拜疆首都巴库举行阿拜•库南巴耶夫街道命名仪式 2013年6月，塔什干市政府在阿拜大街举行阿拜•库南巴耶夫纪念碑落成典礼，纳扎尔巴耶夫总统和乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫出席揭幕仪式。纪念碑高度为9.2米。 2014年3月19日，阿拜•库南巴耶夫雕像揭幕仪式在中国北京金台艺术馆举行。外交部长伊德里索夫与雕像的创作者、北京金台艺术馆馆长袁熙坤共同为雕像揭幕。时任哈萨克斯坦驻华大使叶尔梅克巴耶夫、各国驻华使节、北京市芳草地国际学校世纪小学师生等百余人出席仪式。诗人雕塑安放在中国朝阳公园国际友谊林。 2014年6月，匈牙利首都布达佩斯市政府在位于该市的阿斯塔纳大街安放阿拜纪念碑。卡里姆•马西莫夫总理出席揭幕仪式。纪念碑高1070毫米，宽900毫米。（编译：元珍）