蒙古国著名历史学家：哈萨克是突厥的真正继承者

哈通社乌兰巴托6月15日电（记者萨德克•阿克加诺夫）4月15日，题为"哈萨克汗国建立550周年之际，哈萨克-蒙古历史中的重要问题"的圆桌会议在蒙古国首都乌兰巴托召开，会议引起了蒙古国学术界的极大关注。蒙古国国家科学院院士、历史学博士、教授、翻译家、社会活动家、剧作家、突厥-蒙古国际研究中心主任、"金帐"蒙古国哈萨克侨民文化中心主席伊斯拉姆•哈布什吾勒也出席了该会议。哈通社记者日前有幸采访到了这位著名的蒙古国籍哈萨克学者。

记者：伊斯拉姆先生，请您谈谈哈萨克与蒙古的历史关联和您在这方面的研究。 伊斯拉姆： 蒙古历史与哈萨克历史紧密相联，讲哈萨克汗国首先要讲突厥汗国。苏联时期，著名历史学家阿勒克依•马尔古兰（Әлкей Марғұлан）坚决主张哈萨克拥有3000年历史的观点，而另一名杰出学者叶尔姆汗•别克马哈诺夫（Ермұхан Бекмаханов）曾撰写过哈萨克汗国历史，但他们均曾为此遭到了迫害。从1962年起，我一直专注于蒙古和哈萨克历史的研究工作。如果只局限于突厥文献，我们无法全面认识游牧民族历史，因此蒙古史具有特殊地位。这段历史起始于1206年，从成吉思汗创建游牧民族帝国开始，而当时的哈萨克是这个帝国众多民族和族群中的一员，其中包括钦察（қыпшақ）、克列（ керей）、乃曼（ найман）、札剌亦儿（ жалайыр）、弘吉剌惕（ қоңырат）等部落。对此，成书于1240年的《秘史》（中文称为《蒙古秘史》或《元朝秘史》）里有详细的记录。我对此书进行了50年的深入研究，同众多突厥文献进行了比较，并将其翻译为哈萨克语，冠以《蒙古秘史》的书名。当今，世界共有28个突厥民族和族群，7个独立国家，其中之一是蒙古国。苏联时期，乃至至今，历史课本里均以"突厥-蒙古民族历史"进行叙述。突厥民族和蒙古民族最大的区别在于宗教信仰，蒙古族信仰佛教。3000年以来，从塞种人（сақ）和匈奴（ғұн）时期开始，首个在今天的蒙古国境内居住的民族为哈萨克民族。

蒙古国打算把匈奴历史确定为2226年，哈萨克学者认为，匈奴是中亚民族、游牧民族的代表哈萨克人的前身。2226年前，冒顿单于（Мүдде Сайын、哈萨克历史曾有记载）建立国家。此后，蓝突厥的阙特勤（Күлтегін）和毗伽可汗（Білген）树立的石碑位于哈拉和林（Қар-Қорым）附近，哈拉和林也曾是乃曼汗国的首都。在离乌兰巴托28公里的地方，过了纳来哈（Налайх）市可以看到暾欲谷碑（Тоныкөк），离那里不远，曾是克列汗国的首都。 我通过研究《蒙古秘史》得知，1206年游牧民族帝国建立时，乃曼汗国的臣子塔塔统阿（Тататұнқа ）掌管帝国的公文事务，他曾教授成吉思汗的亲弟弟哈萨尔（Хасыр）识字。还了解到蒙古语里教师（багш）一词，是来自哈萨克语（бақсы）。语言学的研究成果可以证明，成吉思汗和他的后代使用的是古突厥语，例如，成吉思汗的真名铁木真是从哈萨克语 Жеңіс хан 一词演变而来的；他手下的四名最优秀的将领被称之为“成吉思汗四犬”（төрт төбет），蒙古学者认 为，古突厥人称公狗为“төбет”，而我曾撰写过，哈萨克语里”төбет“ 一词的含义至今没有变。《蒙古秘史》最早的版本中40%是用古突厥文写成的，我的研究证明了古突厥语和哈萨克语同源。根据史料，我认为，《蒙古秘史》很可能是由当时的乃曼撰史学家塔塔统阿和克列撰史学家赤纳盖•琴萨恩（Шынағай Чинсан）共同撰写。

记者：那这么说的话，哈萨克可以被认为是突厥真正的传人吗？ 伊斯拉姆：当然。我认为突厥民族的两大主要分支就是哈萨克和土耳其。这个结论已被欧洲历史学界在突厥学研究领域证实过。如果说，世界上主要有8个游牧民族，哈萨克、蒙古和吉尔吉斯是公认的游牧民族。在他们之前有塞种人（сақ）部族，我们都源自于它。Қазақ（哈萨克）是出自қассақ和нағызсақ，我可以证明。在苏联时期，持这样的观点的只有阿勒克依•马尔古兰（Әлкей Марғұлан, ）叶尔姆汗•别克马汗诺夫（Ермұхан Бекмаханов）,穆萨泰•阿肯江诺夫（ Мұсатай Ахынжанов ）等几个人。 我有两个导师，一位是把"蒙古秘史"翻译成蒙语的科学院院士臣丁•达姆丁素仁（Цэндийн Дамдинсурэн），第二位是科学院院士琳钦•比姆巴耶夫Ринчэн Бимбаев。他们在有关突厥和蒙古同源的著作中写到："我们同宗同源。Біз түбіміз бір, киіз туырлықты, ағаш уықты, тегіміз бір халықпыз。" 在大学读书时，我曾写过成吉思汗的法律«Ұлы Яса»是突厥民族、哈萨克人写的。蒙古人在历史上尚武善战，我证明моңғол（蒙古）出自мың қол（一千个骑士）。在历史上，蒙格特（мыңғыт）部族妇女也挎着宝剑，穿戴就像男人，因为，如果男士数量不过千，得不到独立放牧的机会。为了生存，无论如何都要凑足一千骑士，蒙古的名字来自于此。 记者：现在，有人说成吉思汗是蒙古，有人说是哈萨克，有人说是塔塔尔，您怎么认为？ 伊斯拉姆：是有这样的争议。就此，可以具体地讲，成吉思汗唯一在世的后人是哈萨克著名的建筑师朔特•瓦利汗诺夫（Шот-Аман Уәлиханов），他是成吉思汗第23代后人。阿布莱汗和乔坎•瓦利哈诺夫等哈萨克历史人物也是成吉思汗的后人。 哈萨克斯坦独立以后，在蒙古帝国800周年纪念活动中，蒙古国成吉思汗科学院为成吉思汗的后代朔特•瓦利汗诺夫（Шота Уәлиханов）授予名誉院士称号，成吉思汗科学院名誉院长证书和成吉思汗金质奖章。哈萨克斯坦延续成吉思汗血脉8个世纪之久，我通过媒体，表达了自己的自豪之情。 成吉思汗家族和哈萨克人不分你我，他们聚集众多族群，建立了统一的国家，在那里，哈萨克人（称为克普恰克）位居水草丰茂之地安居乐业，他们中间的克烈和乃曼在蒙古帝国内显示了突出的文明发展程度。 记者：您是为蒙古国科学发展做过重大贡献的社会活动家，这是不是意味着蒙古国科学界和政界认同您的观点？ 伊斯拉姆：历史学家讲求诚实，深度探寻历史并用丰富的材料求证其真伪。我深入研究了《蒙古秘史》，我的《世界哈萨克历史》《克烈的大篷车Керейлер керуені》《蒙古国哈萨克历史》《成吉思汗和游牧民族》《突厥民族同源》等著作是我对科学所做的一点贡献。我的《哈萨克父老乡亲》里详细地介绍了哈萨克民族。同时，我多年来研究以突厥民族为主的7个亚洲国家以及近其它30个国家历史写成的《图兰世界》（Тұран әлемі）蒙古语版获得国家图书奖。 我主持翻译了穆赫塔尔•阿沃佐夫 伊利亚斯•叶森博尔林 沙比提•姆卡诺夫 卡勒马汗•阿布德卡德尔若夫 朱巴恩•莫勒达尕利耶夫 安瓦尔•阿勒姆江诺夫 沃尔加•苏莱曼诺夫 等人的著作，以及《德恩穆哈麦德•阔纳耶夫自传》和纳扎尔巴耶夫总统的《在历史的长河中》（Тарих толқынында）和《充满考验的10年》（Сындарлы он жыл）。在1995年的阿拜年之际，我将阿拜的全部著作翻译成蒙古语，我还翻译了哈萨克经典影片《克孜吉别克》（Қыз Жібек）。我们现在正在争取以图冉•热斯库洛夫（Тұрар• Рысқұлов）名字命名一条乌兰巴托大街。 记者：请谈谈图冉•热斯库洛夫在蒙古国历史上的地位。 伊斯拉姆：乌兰巴托的名字是图热斯库洛夫起的。1920年列宁委派他作为共产国际的代表来到蒙古国，1924年，当蒙古国制定宪法时，热斯库洛夫起的蒙古国首都的名字被写入宪法。1974年蒙古国独立50周年，苏联领导人列昂尼德•勃列日涅夫、外长安德列•葛罗米柯等参加了庆祝活动。去蒙古国之前，勃列日涅夫给时任哈萨克苏维埃加盟共和国第一书记德恩穆哈麦德•库纳耶夫打电话说："我准备前往乌兰巴托参加蒙古国独立和蒙古宪法颁布50周年庆祝活动，你知道热斯库洛夫参与了制定蒙古国宪法和宣布蒙古国独立的相关事项，而且那里还有你的同胞，我希望你能一起去。"从这段话里，不难看出热斯库洛夫在蒙古历史上的地位。 记者：请谈谈庆祝哈萨克汗国建立550周年纪念活动的意义 伊斯拉姆：纳扎尔巴耶夫总统的巨大勇气和成就之一是他宣布了哈萨克历史的重要节点-哈萨克汗国成立550周年。哈萨克人在3000年的历史中，为后人留下了广袤的国土，保持了民族语言、民族文化、传统和宗教，这样的民族在世界上不多见。 哈萨克民族有句谚语，大致是说，知道7代家谱的人心怀大众，只想自己的人没有大出息。"Жеті атасын білген ұл жеті жұрттың қамын жер, өзін ғана білген ұл құлағы мен жағын жер"像哈萨克人那样，人人铭记至少7代家谱的民族在世界历史上是罕见的。其中，有人可以记住70代家谱，他们还将民族历史写进民谣和诗歌口口相传。一代人按照30年计算，70代是2100年。 我认为，中亚突厥-蒙古民族中，可以永垂青史 的历史人物有三个，即成吉思汗、现代土耳其国家的缔造者穆斯塔法•阿塔图尔克和纳扎尔巴耶夫总统。纳扎尔巴耶夫总统创造的业绩，使哈萨克斯坦的历史在人类历史上留下了光辉的一页。 记者：谢谢接受采访！（编译：夏力）