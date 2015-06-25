纳扎尔巴耶夫总统亲笔回信勉励耶克巴斯图孜热电厂工人

哈通社巴甫洛达尔6月25日电 据巴甫洛达尔市政府消息，日前耶克巴斯图孜第二热电厂工人加林娜•米贺诺娃收到纳扎尔巴耶夫总统亲笔署名的回信。

消息称，近日，米贺诺娃写信给纳扎尔巴耶夫总统，她在信中说："我为自己出生和成长在哈萨克斯坦、以身为哈萨克斯坦人而感到无比自豪。我已在耶克巴斯图孜热电厂工作20余年，您领导我们已有多年时间了，您为国家建设倾注了大量的心血，民众对您的感情是充满温情和敬意的。我作为一名普通工人，非常愿意为祖国的建设添砖加瓦。在您的领导下，工人们过着充实而丰富多彩的生活，非常幸福。"

米贺诺娃还赋诗一首，以表达对纳扎尔巴耶夫总统的诚挚谢意：

«Быть нашим Президентом Вам свыше суждено. И столько лет быть Лидером не каждому дано. Испытывает гордость за Казахстан народ, Дружнее и богаче стал казахстанский род!»

纳扎尔巴耶夫总统在给米贺诺娃的回信中写到："来信收悉。得知你的生活过得美满，甚为欣慰。从字里行间，我感受到了你立志为祖国经济建设而奋斗的决心和信心。耶克巴斯图孜热电厂是国家重点供电企业之一，当年我亲自参与了该厂的基本建设，热电厂已为国家经济建设做出了重要贡献。你在信中写到，作为一名普通工人，非常愿意为祖国的建设添砖加瓦。说得很好，只有把人生理想融入国家建设中，才能最终成就一番事业。希望你与热电厂全体职工一道，奋发有为，做走在时代前面的奋进者、奉献者，努力使自己成为祖国建设的栋梁之才，为实现国家繁荣昌盛奉献智慧和力量。请转达我对你的同事们最诚挚的祝福。（编译：元珍）