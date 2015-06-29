阿克姆别科夫：哈中合作面临历史性机遇

哈通社北京6月29日电 哈萨克斯坦和中国的经济发展规划相互契合、互补性强，将为两国的经济发展起到相互支撑的重要作用。

哈萨克斯坦首任总统基金会国际经济和政治研究所主任苏勒坦•阿克姆别科夫出席日前在北京举办的"哈萨克斯坦的今天与明天"圆桌会议时做上述表示。 阿克姆别科夫认为，在今后的25年间，哈萨克斯坦将通过推动各项改革计划，实现国内经济的跨越式发展，并逐步实现成为中亚地区金融和科技中心的发展目标。"受益于多年的稳定发展，目前哈萨克斯坦的国内生产总值超过了其他中亚国家之和。‘西欧-中国西部'交通走廊建设正在接近尾声，‘光明大道'计划也正在稳定的推行当中。而中国提出的‘两个百年目标'等一系列发展规划同哈萨克斯坦的‘哈萨克斯坦2050'发展战略有着极高的契合度，这将为两国的经济发展起到良好的支撑作用。哈中合作正面临历史性的机遇。"他说。

"哈萨克斯坦的今天与明天"圆桌会议由中国人民对外友好协会、哈萨克斯坦驻华使馆以及中国中亚友好协会共同主办。中哈两国外交官、学者，以及来自俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆等国的驻华使节近百人出席活动。（编译：塔尔）