哈萨克斯坦与尼泊尔联邦民主共和国建交

哈通社阿斯塔纳7月2日电 据外交部消息，哈萨克斯坦政府代表海拉特•阿布都热合曼诺夫与尼泊尔联邦民主共和国代表杜尔加•普拉萨德•巴特拉伊2日在位于美国纽约的联合国总部签署两国建交公报。

公报称，哈萨克斯坦愿在平等的基础上与世界各国建立和发展友好合作关系。哈尼建交并发展互利合作关系，符合哈尼两国人民的共同利益。哈方愿本着相互尊重、平等互利的原则继续推进与包括尼泊尔在内的南亚各国的关系，为维护和促进地区和平、稳定与发展作出贡献。

双方就拓展两国各领域合作关系、在联合国框架内协调两国立场的重要性等一系列问题深入交换意见。

巴特拉伊对哈萨克斯坦政府和人民向尼泊尔地震受灾民众提供紧急人道主义援助表示感谢，并表示，尼泊尔愿积极参与以未来能源为主题的2017阿斯塔纳世博会。

尼泊尔联邦民主共和国，简称尼泊尔，为南亚山区内陆国家，是世界三大宗教之一佛教的发源地，位于喜马拉雅山脉南麓，北与中国西藏自治区相接，东与印度共和国锡金邦为邻，西部和南部与印度共和国西孟加拉邦、比哈尔邦、北方邦和北阿坎德邦接壤。截至2013年，尼泊尔总人口为26687912人。尼泊尔为农业国，80%的人口从事农业生产。（编译：元珍）