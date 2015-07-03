哈萨克斯坦宇航员阿伊姆别托夫航天计划获批

哈通社阿斯塔纳7月3日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日主持召开安全会议非例行会议，批准了哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫飞往国际空间站的航天计划。

消息称，根据纳扎尔巴耶夫总统与俄罗斯总统普京达成的共识，哈萨克斯坦宇航员飞往国际空间站的航天计划获得批准。

据悉，英国歌手布莱特曼此前曾计划以游客身份前往国际空间站，但随后因私人原因放弃了行程。阿伊姆别托夫将代替布莱特曼，同俄罗斯宇航员谢尔盖•沃勒科夫和欧洲宇航员安德热亚斯•莫根森一同搭乘联盟TMA-18M载人航天飞船飞往国际空间站，飞船计划于9月1日在拜科努尔航天中心发射升空。

人物简介：

阿伊登•阿伊姆别托夫，哈萨克斯坦空军上校军衔；1972年7月27日在阿拉木图州塔尔迪库尔干市出生，少年时期以全优成绩完成学业并获得"金质奖状"；1993年完成阿尔马维尔高等军事航空航天学校歼击机驾驶员学业，同年5月成为哈萨克斯坦武装力量空军歼击机飞行员；2009年12月任哈萨克斯坦共和国国家航天署署长助理、部门主管；2011年3月任苏勒坦哈兹航天研究所空间技术信息保障部主任；2012年起在阿斯塔纳青年航天员学校任教。

阿伊姆别托夫于2002年通过哈俄联合航天协议框架下的各项检查，并于2012年12月10日根据政府第1304号决议，成为哈萨克斯坦共和国宇航员。（编译：吴然）