中国中央电视台将播放纳扎尔巴耶夫总统传记电影《冲破禁闭》

哈通社北京7月4日电 7月6日是哈萨克斯坦的首都日，在此全国性的节日来临之际，中国中央电视台将播放哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的传记系列电影之一——《冲破禁闭》。

该片讲述了前苏联时期，正值青年时代的纳扎尔巴耶夫在铁米尔套冶金厂的工作事迹，以及他为实现理想、战胜困难、突破封闭的怪圈所作出的不懈努力。 中国中央新影集团知名配音导演瞿卫军负责该片的译制工作。在接受哈萨克国际通讯社记者采访时，他说："在完成了这个项目的翻译稿后，我就开始挑选配音演员。纳扎尔巴耶夫总统的声音雄厚有力，因此我们也必须找一个能够表现出这种音色的演员来为总统配音，以保证声音与形象的吻合。" 瞿卫军导演称，通过对电影《冲破禁闭》的译制工作，他对纳扎尔巴耶夫总统的经历以及哈萨克斯坦的历史都有了很深的认识。"总统先生出身基层，了解基层的工人和百姓，对经济发展有着自己独到的理论。他提出的经济改革方案通过报纸等媒体在人民中广泛的传播，受到了当时国家领导人的重视，这是当时是一个很轰动的事情。也正是由于纳扎尔巴耶夫总统的这些经历，让更多的人选择了支持他成为国家的领导者。"他说。 瞿卫军导演还表示，他希望能够通过这部影片，为进一步加强中国观众对哈萨克斯坦的了解、增进中哈两国友好关系贡献一份自己的力量。"给我印象最深的一个事情，就是纳扎尔巴耶夫总统与习近平主席在飞机上一起吃早餐的镜头。这让我感觉，中哈两国的友谊十分深厚。我当时就想，我要认真的做好这部影片的译制工作，让更多的观众了解哈萨克斯坦和纳扎尔巴耶夫总统。我真心的希望中哈两国之间友谊长存。"他说。 影片将于当地时间7月6日晚22时，在中央电视台电影频道（CCTV-6）播出。（编译：塔尔）