国际科技中心将总部从俄罗斯迁往哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳7也7日电 据中国科技日报消息，国际科学与技术中心（ICST）成立于1994年，总部位于莫斯科，成立的主要宗旨是防止生物、化学和核武器扩散。目前成员国有俄罗斯、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦，以及欧盟、美国、日本、韩国和挪威等，但主要成员国俄罗斯此前因政治因素等，决定于今年7月21日正式退出ICST，使ICST面临"散伙"的困境。经过美国和哈萨克斯坦等国努力，ICST成员国于6月22日达成意向，决定继续维持ICST运行，并将总部从莫斯科迁往哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。

美国ICST代表、助理国务卿帮办李玛吉（Simon Limage）近日介绍说，ICST自成立以来，已经支持了700多个研究项目，总额约10亿美元。这些研究在防范生化武器和核武器扩散、消除放射性污染等方面发挥了重要作用，所以继续维持该机构运行并发挥其特殊作用很有必要。李玛吉说："希望正式协议能够在今年12月签署。"

李玛吉认为，俄罗斯的退出对ICST影响很大，因为过去ICST联系的研究机构和研究人员主要在俄罗斯，研究的问题也集中在前苏联加盟共和国地区。"俄罗斯政府的退出将使那些对这些问题有研究经验和知识的俄罗斯科学家与ICST隔离。"他说，尽管俄政府已决定退出，但俄罗斯相关研究机构和研究人员均希望能够继续参与ICST的研究项目，因此，"我们欢迎俄罗斯在将来某一天再次加入ICST。" 李玛吉对科技日报记者明确表示，非常欢迎包括中国在内的其他国家加入ICST。"ICST向所有对此特殊使命有兴趣的国家开放。我们正在寻求那些既有雄厚科研基础又愿意与ICST成员国同行合作的伙伴。"