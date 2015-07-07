马西莫夫总理呼吁印度加强与欧亚经济联盟的合作

哈通社阿斯塔纳7月7日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）7日下午，马西莫夫总理和印度总理莫迪出席在阿斯塔纳举行的哈印商务论坛。

马西莫夫在论坛上发表讲话说，印度是中亚国家重要的贸易伙伴之一。近些年来，印度在全球经济中的地位正在逐渐提高，对整个欧亚地区的影响力也越来越大。作为中亚最大的经济体，哈萨克斯坦与印度之间的双边贸易额占印度与整个中亚贸易额的一半以上。哈萨克斯坦目前名列全球发展最快的10个经济体之列。因此我认为，哈印两国非常巨大的合作潜力还未被充分开发。

马西莫夫提出深化两国合作的4个倡议。他说，首先，哈方欢迎印度对我国各领域的投资，尤其是对农业、IT、通讯、石油化工等领域的投资。为此我们今天也签署了一系列重要的协议和备忘录；其次，哈方愿同印方加强在教学领域的合作。印度的技术工程、IT等方面的学院学府在哈萨克斯坦拥有非常高的知名度，我们欢迎这些教学机构与哈方学院和学府建立合作关系。比如，纳扎尔巴耶夫大学就可以同贵方学府开展各类合作项目；再次，哈方呼吁印方加强与欧亚经济联盟的合作关系，哈萨克斯坦完全可以成为印度进入这一联盟市场的大门；最后，哈方已做好了成立两国合作委员会的准备，委员会将协调双方之间的各类合作项目。委员会将对推动哈印合作起到重要的积极作用。

据悉，本次哈印商务论坛期间，双方制定了哈印经贸投资合作路线图，路线图涵盖近30个合作项目。与此同时，两国企业还签署了12份协议和备忘录。（编译：吴然）