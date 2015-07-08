纳扎尔巴耶夫总统接见宇航员阿伊姆别托夫

哈通社阿斯塔纳7月8日 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统8日在总统府接见了哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫。

纳扎尔巴耶夫总统听取了关于阿伊姆别托夫此次前往国际空间站相关航行计划的汇报，了解了宇航员为此次航行所做的相关准备。

纳扎尔巴耶夫总统还就航天领域发展下达了一系列具体工作任务。 总统助理、安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫和投资和发展部航天委员会主席塔勒哈特•穆萨巴耶夫会见时在座。 今年9月1日，阿伊姆别托夫将与俄罗斯宇航员谢尔盖•沃勒科夫和欧洲宇航员安德热亚斯•莫根森一同搭乘联盟TMA-18M载人航天飞船，从拜科努尔航天中心升空飞往国际空间站。 人物简介： 阿伊登•阿伊姆别托夫，哈萨克斯坦空军上校军衔；1972年7月27日在阿拉木图州塔尔迪库尔干市出生，少年时期以全优成绩完成学业并获得"金质奖状"；1993年完成阿尔马维尔高等军事航空航天学校歼击机驾驶员学业，同年5月成为哈萨克斯坦武装力量空军歼击机飞行员；2009年12月任哈萨克斯坦共和国国家航天署署长助理、部门主管；2011年3月任苏勒坦哈兹航天研究所空间技术信息保障部主任；2012年起在阿斯塔纳青年航天员学校任教。 阿伊姆别托夫于2002年通过哈俄联合航天协议框架下的各项检查，并于2012年12月10日根据政府第1304号决议，成为哈萨克斯坦共和国宇航员。（编译：塔尔）