阿富汗总统加尼授予纳扎尔巴耶夫总统加济阿曼诺拉汗奖章

哈通社阿斯塔纳7月9日电 据总统府新闻局消息，9日，纳扎尔巴耶夫总统在俄罗斯乌法市会见阿富汗总统阿什拉夫•加尼•艾哈迈德扎伊，双方就哈阿关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫总统表示，阿富汗在近些年来遭遇很多变故，作为近邻，哈萨克斯坦由衷的祝愿阿富汗尽快走向和平安定、繁荣富强的道路。哈阿两国位于同一个地区，两国人民的友谊有着深厚的历史渊源，双方曾建立了密切的贸易和政治联系。遗憾的是，受各种因素制约和干扰，这些联系近些年一直不顺，但令人欣慰的是，阿富汗局势正逐渐趋向稳定。

纳扎尔巴耶夫指出，哈方坚定支持阿富汗人民为实现民族和解、和平重建和国家振兴所作的努力，哈萨克斯坦将竭尽全力，为阿富汗提供人道主义援助，援建学校、医院、道路等设施。"我认为，为年轻一代提供良好的教育最为重要。因此，哈萨克斯坦为阿富汗年轻人提供了到哈留学的机会，首批学生已学成归国，投身于阿富汗的国家建设中。我们在喀布尔开设了使馆，哈方已做好准备，愿与阿方进一步加强经贸、政治方面的合作和交流，"他说。

加尼就哈方提供的人才培养和人道主义援助向纳扎尔巴耶夫总统表示了感谢，并授予纳扎尔巴耶夫总统加济阿曼诺拉汗奖章（Ghazi Amanullah Khan Medal）。（编译：吴然）