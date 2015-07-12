总检察院：哈方无法接受维也纳法庭对穆萨耶夫和科什历亚克所作出的判决

哈通社阿斯塔纳7月12日电 据总检察院消息，近日，维也纳（奥地利）地方法庭对因涉嫌努尔银行绑架杀人案遭起诉的两名被告，哈萨克斯坦公民阿力努尔•穆萨耶夫和瓦迪姆•科什历亚克作出一审判决。

两名被告被指控在2007年哈萨克斯坦努尔银行绑架杀人案中，涉嫌绑架和谋杀银行家卓勒达斯•帖米尔阿利耶夫和艾巴尔•哈斯叶诺夫。最终，维也纳地方法庭以"绑架罪"判处科什历亚克2年有期徒刑，并否决了对2名被告的谋杀罪指控。 据悉，案件审理过程中，原告方维也纳市检察院就案情相关情况，同哈萨克斯坦总检察院进行了多轮沟通，得到了哈方的积极协助。 哈萨克斯坦总检察院表示，相关证据明确证明2名被告人犯有谋杀和绑架罪行，维也纳市检察院所作出的指控有理有据。因此，哈方无法接受维也纳地方法庭对两名被告所做出的判决。 阿拉木图市阿拉木图区法院曾在2008年1月15日，就此案对穆萨耶夫和科什历亚克分别作出有期徒刑15年和有期徒刑18年的判决。 据悉，维也纳市检察院与受害人律师团对一审判决不服，已提起上诉。（编译：塔尔）