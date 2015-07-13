纳扎尔巴耶夫：至今未有一国明确签署参展协议

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据总统府新闻局消息，13日，纳扎尔巴耶夫总统主持召开总统办公会议，听取2017年阿斯塔纳世博会筹办情况汇报。

纳扎尔巴耶夫在会上强调，截至目前，仅有30个国家确认参加阿斯塔纳世博会，而其中又只有5个国家确立了自己的世博会专员。同时，到目前为止没有一个国家签署参展协议。 纳扎尔巴耶夫说："诸位都清楚国家预算的构成，如果我们的客人争取不到相关的参展经费，那么对方是无法在2017年如期参展的。因此，为了给各国参展提供便利，我们必须同对方签署明确的参展协议。" 会上，纳扎尔巴耶夫总统要求外交部会同阿斯塔纳世博会筹备委员会，落实同参展国之间签署参展协议的相关工作，并责成投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫、能源部部长弗拉基米尔•施科勒尼克，负责落实参展各国展馆的筹划、安排和代表团接待的各项相关工作。 纳扎尔巴耶夫总统强调，要重点关注国际上在可再生能源利用中居于前列的20个国家。同时，为进一步推动展会筹备并为展会提供相应的技术装备，应大力吸引外资的投入。 纳扎尔巴耶夫总统表示，为吸引更多的人参与到世博会当中，相关部门需要采取更加积极和有效的措施。（编译：塔尔）