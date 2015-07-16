查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
11:18, 16 七月份 2015 | GMT +6
哈俄两国政府关于移交拜科努尔市教育机构双边协定获批
None
哈通社阿斯塔纳7月16日电 据总统府新闻局消息，15日，纳扎尔巴耶夫总统签署关于批准《哈萨克斯坦政府与俄罗斯政府关于移交拜科努尔市教育机构协定》的法案。
据悉，哈俄两国政府于2014年12月23日在莫斯科签署关于将拜科努尔市教育机构移交哈萨克斯坦政府的双边协定。
标签:
外交
拜科努尔
哈萨克斯坦与俄罗斯
总统
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!