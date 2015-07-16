哈俄两国政府关于移交拜科努尔市教育机构双边协定获批

哈通社阿斯塔纳7月16日电 据总统府新闻局消息，15日，纳扎尔巴耶夫总统签署关于批准《哈萨克斯坦政府与俄罗斯政府关于移交拜科努尔市教育机构协定》的法案。

据悉，哈俄两国政府于2014年12月23日在莫斯科签署关于将拜科努尔市教育机构移交哈萨克斯坦政府的双边协定。