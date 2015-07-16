路透社：美国家安全顾问称伊朗将无法回避对其可疑设施的检查

哈通社阿斯塔纳7月16日电 据路透社消息，美国国家安全顾问苏珊•赖斯（Susan Rice）周三称，本周达成的伊朗核协议生效后，伊朗将无法回避国际社会检查可疑的伊朗军事或其他设施。

赖斯接受路透采访时称，根据伊核协议，若美国或其他国家掌握据信可揭露伊朗秘密设施的信息，并提交国际原子能机构（IAEA）审查，伊朗不会有任何反对接受检查的余地。 "如果伊朗说，‘不，你不能看那个设施，'不管这是否军事设施，只要IAEA认为可疑，就可以要求进入检查。"她说。 赖斯称，如果伊朗拒绝检查人员进入相关设施，但核协议八个签约方中有五方要求在新设的联合委员会框架下展开调查，伊朗就必须遵从。签约方包括美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国、欧盟以及伊朗。 "这不是请求。这是要求。"赖斯称。 基于本周达成的协议，对伊朗的国际制裁将解除，伊朗则同意长期限制核活动。 作为协议的一部分，伊朗将有一个24天的等候期，期间伊朗可处理对其可疑设施的关切并同意接受检查。 有人士担心伊朗可能在等候期内将放射性核材料隐匿在庞大设施内，赖斯则试图淡化这种疑虑。 她说："他们无法在这样的时间段里有效地隐藏证据。你也无法长久地轻易隐藏那样规模的设施。"