纳扎尔巴耶夫祝全国人民开斋节愉快

哈通社阿斯塔纳7月17日电 纳扎尔巴耶夫总统17日通过总统府官方网站发表贺词，向全国人民致以节日的问候和美好的祝愿。

纳扎尔巴耶夫说，斋戒月是投身敬拜、行善与分享的神圣之月，开斋节的开始意味着梳理思绪、回视自身、洗涤心灵之月的结束。教导人们不分种族，不分肤色团结友爱、以资济贫、行善积福、远离恶行的伊斯兰教教义在斋戒月期间得到淋漓尽致的体现。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦人杰地灵，长期以来不同宗教信仰的各族人民和睦相处、不分你我他，共同建设美丽家园，给哈萨克大地带来无限生机。特别是哈萨克斯坦获得独立以来，哈萨克斯坦各族人民同呼吸、共命运，勇于进取，战胜一个又一个困难，创造一个又一个奇迹，形成了团结奋斗、和谐发展的生动局面，为世界各国树立了榜样。 纳扎尔巴耶夫说，哈萨克斯坦是一个多民族、多种语言、多元文化的国家，多民族文化的和谐是哈萨克斯坦社会和谐的保证，安定与团结是更是哈萨克阿斯坦最宝贵的财富。在各民族平等和谐的前提下，大力发展多元民族文化是一项长期的任务，也是国家发展的最佳选择。 纳扎尔巴耶夫说，开斋节已成为增强所有哈萨克斯坦人凝聚力的重要节日。我们以社会团结友爱、民族团结、政局稳定引以为豪，衷心祝愿全国穆斯林开斋节愉快，身体健康，事业进步，阖家幸福！（编译：元珍）