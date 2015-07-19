韩国电话窃听丑闻发酵 情报局特工自杀

哈通社阿斯塔纳7月19日电 据BBC报道，韩国警方证实，在山间公路的汽车内发现一名韩国国家情报局雇员的尸体，显然是自杀身亡。

该特工死亡之际，正值韩国窃听丑闻逐渐曝光。 该男子留下的一份遗书承认，他删除了有关窃听的重要情报。 此前有消息曝光，在韩国2012年总统选举前，有关人士的手机被追踪和监听。 在野党派指称，从意大利公司购买的间谍软件被用来监视韩国公众，但是政府和国家情报局都否认了指称。 韩国政府和国家情报局坚称，这一软件的目的旨在提高韩国的网络战争能力，对付来自朝鲜的威胁。 BBC在韩国的记者史蒂文•埃文斯说，自杀特工留下的遗书暗示，被监视的电话只是为了监察与朝鲜有关系的人士，而不是为了抹黑总统的对手。 在韩国1980年代实行民主之前的很多年，国家情报局曾声名狼藉，涉及多次绑架和暗杀行动。 虽然实现民主以来，国家情报局还没有被指控犯有那么严重的问题，但是也深陷不少丑闻，包括插手选举。 反对派人士指称，国家情报局在政治上并没有保持中立，存在违法行为，而且是现任总统的政治工具。 上周，韩国最高法庭下令重审国家情报局局长元世勋的案件。他在今年2月被裁定试图影响2012年的总统选举结果被判刑3年。