专访中国哈萨克族著名播音员——穆拉特别克•铁谢巴耶夫

哈通社阿斯塔纳7月22日电 本社记者白山•苏勒坦吾勒日前对中国新疆人民广播电台哈萨克语综合广播著名节目主持人穆拉特别克•铁谢巴吾勒进行了专访。他奉献哈萨克语广播事业58年，录播哈萨克经典小说50部。

记者：听说新疆哈萨克语广播电台正在播出您录制的哈萨克斯坦著名作家穆赫塔尔•阿乌耶佐夫的经典著作——《阿拜之路》。这可能是为了庆祝哈萨克伟大诗人阿拜诞辰170周年而播出的。您第一次录播《阿拜之路》是什么时候？

穆拉特别克：记得第一次录播《阿拜之路》是在1995年庆祝阿拜诞辰150周年的时候，当时我们将其分为160天，80个小时播出的，之后，2005年被新疆人民广播电台第二次播放。今年是为了庆祝和纪念阿拜诞辰170周年的第三次播放。

记者：您一共录制了多少部小说？

穆拉特别克：一共50部。阿肯兼图书出版商叶森哈利•拉吾山诺夫从我们这里购买了这套80个小时的《阿拜之路》全版，之后他把录制的小说带到中央民族出版社将它重新制作成了1万张8张碟的CD带回了哈萨克斯坦。我当时问叶森哈利："你们那里能够亲自读到小说的人很多啊，做这个干嘛？"他说："哈萨克斯坦没有这种小说连播的节目，也还没有人做这种事情，我这次把这些CD带回去是为了作为小学生们练习哈语准确发音的辅助学习材料为目的。" 记者：在您录制的小说作品中，您最欣赏的有哪些呢？爱情丰收的年代

穆拉特别克 ：首先当然是穆赫塔尔•阿乌耶佐夫的《阿拜之路》，其次是阿布德贾穆勒•努尔佩索夫的《血与汗》、哈比特•穆斯雷坡夫的《哈萨克战士》、沙比特•穆哈诺夫的《波塔库孜》和艾孜勒汗•努尔沙伊科夫的《爱情丰收的年代》等等，有很多很多。我们的小说连播节目是向所有听众介绍哈萨克文学，因此这个节目中选择的小说都具有代表性，并且有很高的艺术价值和教育价值。

记者：想成为播音员最重要的一点是声音的音色要非常好。但也有人说嗓子好不一定就能成为歌手。我想知道，播音员除了音色以外，还需要有哪些必备的特质呢？

穆拉特别克：我不太喜欢别人用"某某人的声音太好听了！"去夸奖歌手或播音员的音色。歌手应该更加注重唱歌时歌曲的曲调和含义，音色是可以放在第二位的。我在播音行业从业快60年了，我们找来过很多比我音色要好的人，想培养他们成为播音员，但最后都没有成。

关于这个话题，可以参考我之前写的一片关于语言艺术的文章。文章中我就提到过：声音的音色就好比工具，但我们更需要有天赋的人去使用它。譬如说工匠，手艺好的工匠不需要太多复杂的工具就能做出让人心旷神怡的作品，而手艺不太好的工匠，就算工具再好也不可能做出好的作品。

记者：您是中国著名的广播主持人，您是怎样走到播音员这个岗位的呢？

穆拉特别克：最开始发现我身上特长，以及促使我朝播音方向发展的人是我的小学老师。当时我上小学三年级，学校组织朗诵比赛，班主任哈尼帕决定让我参加，但当时内向害羞的我一下就被班里同学否定，自己也羞于参加什么比赛，但哈尼帕老师不顾同学们的反对，执意让我参加比赛，最后我赢得了比赛成为学校里小有名气的朗诵人才。事实上这也奠定了我终成为一名播音员的基础。

多年之后当我再次见到哈尼帕老师的时候，我专门问她为什么当时执意要让我参加那次朗诵比赛，而且还培养我这方面的兴趣，她说："你虽然内向害羞，但你每次在班里回答问题的时候总是用语恰当、语气委婉，这可是你与生俱来的天赋啊！"

记者：阿肯塞利克•阿布勒吾勒曾作诗将您和拜詹拜耶夫（哈萨克斯坦著名播音员）做对比，您认为在播音员职业生涯中您的导师是谁？

穆拉特别克：拜詹拜耶夫当然是所有哈萨克播音员敬重的导师，1989年海拉特•拜柏森诺夫和若扎•热姆巴耶娃来乌鲁木齐演出的时候，我专门给拜詹拜耶夫写了一封问候信，并待人送去了我的一份祝福——一支钢笔。但不幸的是拜詹拜耶夫不久后就去世了。

人们常把拜詹拜耶夫比作是哈萨克的列维坦（苏联著名播音员）。据说二战时期，德国人攻到莫斯科郊外，扬言在攻下莫斯科之后第一件事情是砍下斯大林的头颅，第二件事是把融化的铅灌入列维坦的喉咙。我虽然不懂俄语，但时常会听一听列维坦的播音，因为他的声音非常有磁性，就算听不懂他说话的人也会不由自主的听下去，因此不得不承认他也曾是我崇拜的偶像。

记者：据说埃兹勒汗•努尔沙伊阔夫对您颇有一番评价，能告诉我们是什么样的评价吗？

穆拉特别克：在我们录制的哈萨克经典小说当中就有埃兹勒汗•努尔沙伊阔夫的《有趣的恋爱岁月》。2004年，我和住在阿拉木图的阿肯海拉特•库勒穆罕梅德一起拜访过他老人家。当时努尔沙伊阔夫还不知道他的小说在中国出版了，听到这一消息他非常激动，和我们一聊就是4-5个小时。之后，我在新疆日报发表了一篇关于这次见面的文章。海拉特将那篇文章念给了努尔沙伊阔夫听，当时他就非常感慨的说："穆拉特别克不是一般的播音员，他是有很高专业素养的广播节目主持人，因为在我们短短4-5个小时的谈话中涉及到了非常多的地名、历史事件和一系列的数据，他能够在没有使用任何记录工具的情况下，将我们的谈话写成一片完整的文章，真可谓是一名出色的主持啊！"

记者：俗话说"天生我材必有用"，您小时候的理想是什么？

穆拉特别克：我从小就对文学感兴趣，尤其是对写诗词有着特别的热情。我的挚友、新疆著名的阿肯——沙肯•沃昂勒拜就对我说过："你是个懒惰的人，我们当中最早开始写诗词的就是你，如果你一直坚持下去的话，至少能成为一个中流水平的诗人。"他说的非常对，我的第一首名为《我的阿斯塔纳》的诗就早在1954年2月1日的《阿勒泰报》发表。而至今为止，我只写了50多首诗，其中四首被改编成了歌曲。

记者：谢谢您接受哈通社采访！（编译：元珍）