百米飞人博尔特钻石联赛伦敦站再夺冠

哈通社阿斯塔纳7月25日电 据BBC报道，夺得过六枚奥运会金牌的尤塞恩•博尔特（Usain Bolt）在沉寂一段时间之后，在国际田联钻石联赛伦敦站比赛中找回状态，夺得100米短跑冠军。

牙买加飞人在过去一段时间一直状态不佳，但当地时间7月24日的决赛，他在伦敦奥林匹克体育场被雨淋湿的赛道上以9.87秒赢得冠军。 "我真的还想再跑快一点，"28岁的博尔特说，"不过状态已经慢慢回来了。"他将在下个月的田径世锦赛中争取卫冕。 另一方面，夺得过奥运会两枚金牌的英国长跑选手穆•法拉（Mo Farah）在主场赢得3000米跑冠军，得到了主场观众的热烈回应。 这是32岁的穆•法拉的教练阿尔伯托•萨拉扎尔（Alberto Salazar）被作出禁药指控之后第一次在英格兰比赛，萨拉扎尔和穆•法拉均对此前的指控予以否认。 最佳男主角 这是为期两天的钻石联赛第一天的比赛，博尔特答应了在伦敦东部雨夜中守候的观众，他会做出精彩的表演。 一如以往，这项运动当中的最佳男主角献上的绝不仅是冲刺的瞬间：在比赛开始的晚上，他首先是站在一辆经典敞篷车上绕场一周，然后在真正投入比赛前，又在起跑线上做起搞怪动作。 由于年龄渐长以及受伤病困扰，一些人已经在质疑，我们还会不会再看到这个跑出历史上前三名最快成绩的牙买加人重回巅峰状态。 不过，他在逆风跑当中轻松赢得了比赛，虽然决赛难度比以往大，但他还是跑出了世界级水平的成绩。 数以千计的观众都随着他的脚步吼叫，同时挥动着旗帜，闪光灯也不停地亮起，一名运动员再次回到正常状态令他们感觉快乐。 准备好去北京了？ BBC体育记者艾米•刘易斯报道说，牙买加人在周四的新闻发布会上表示，他不想在北京落败，那里是他第一次夺得奥运会金牌的地方。 而在世锦赛之前，他还有时间准备，并且以超出人们预期的速度逼近加特林（Gatlin）。 曾两次被查出服用违禁药物的加特林在今年四次跑进9.8秒以内，而博尔特今年至今仅跑了三次100比赛。 虽然今年前三位的百米跑手加特林、阿萨法•鲍威尔（Asafa Powell）和特雷冯•布罗梅尔（Trayvon Bromell）均没有参加在伦敦的比赛，但博尔特在奥林匹克体育场跑出的成绩也传达了一个响亮的信息：他要成功卫冕100米和200米的世界冠军头衔并非痴人说梦。 上一个赛季的膝伤已经痊愈，而令他退出这个月巴黎和洛桑站钻石联赛的胯部伤势，在周五看来也并不严重。 他的回归令一些人松了一口气，他们将博尔特视为这个已被禁药玷污的项目的救星，害怕见到加特林会在下月的比赛中轻松赢得短跑双料冠军。