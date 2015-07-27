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    19:31, 27 七月份 2015 | GMT +6

    阿拉木图市发生枪战：一人当场死亡

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    哈通社阿拉木图7月27日电 据阿拉木图市内务总局消息，阿拉木图市"阿克塞-3"小区今日发生一起枪战，一名枪手在枪战中被击中身亡。

    据悉，枪战现场共有四名枪手，其中一名已被警方逮捕。目前，警方已开始对其余枪手进行抓捕，并对枪战发生原因展开调查。（编译：金桥）

    标签:
    阿拉木图 社会 黄金储备
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