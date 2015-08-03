纳扎尔巴耶夫：努力保持经济平稳发展 确保民众生活水平保持稳定

哈通社阿斯塔纳8月3日电 据总统府新闻局消息，3日上午，纳扎尔巴耶夫总统主持召开内阁会议，讨论研究当前经济社会发展重大问题。卡里姆•马西莫夫总理、总统办公厅主任努尔兰•尼格马图林、第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫、总统办公厅副主任巴格兰•马伊勒巴耶夫、总统助理努尔兰•温加诺夫、经济部长叶尔波拉特∙多萨耶夫出席会议。

会议认为，今年以来，国际政治经济环境复杂多变，国内经济发展面临的困难和挑战增多。各地政府按照稳中求进的工作总基调，正在努力完成年初制定的各项工作任务。经济社会发展总的形势是好的。经济增速保持在预期范围之内，社会保持和谐稳定。我们既要看到经济运行中的问题和风险，增强忧患意识，做好应对准备；也要看到经济发展的基本面是好的，切实增强责任意识，促进经济保持平稳发展。 纳扎尔巴耶夫指出，世界经济复苏依旧艰难曲折，大宗商品价格继续面临下行压力，国家感到财政压力越来越大。不管困难有多大，都要想方设法保证经济平稳发展，同时按时足额发放公共支出。各级政府还要提倡厉行节约，制定各类节约方案。明年的国家预算应全方位考虑节约预算资金的使用问题。 纳扎尔巴耶夫说，非常时期，坚定信心比什么都重要，我们既要看到困难，又要看到我们战胜困难的有利条件，只要全国上下团结一致，就能为国家的持续发展注入更大的活力，我们就一定能战胜困难，继续推进国家各项事业稳步发展。 会议还就阿斯塔纳世博会筹备工作、哈萨克汗国建立550周年和宪法颁布20周年庆祝活动以及其他一些国际活动筹备情况进行了进一步安排部署。（编译：金桥）