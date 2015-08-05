国家经济部副部长：土地市场化将带来稳定收益

哈通社阿斯塔纳8月5日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）众所周知，为了应对国际经济下滑所带来的影响，纳扎尔巴耶夫总统确立了新的经济政策方针，并在其框架下提出了"光明大道"计划。分析家们普遍认为，该计划不仅能够提升哈萨克斯坦应对外来刺激的抵抗力，还能有效的促进国内经济的稳步发展。与此同时，纳扎尔巴耶夫总统还提出了实现五大改革目标的具体举措--"百步计划"，将保障经济增长确立为政府各项改革中的首要任务。在"百步计划"当中有50步，或者换句话说，50%的内容均与"工业化和经济增长"这一主题密切相关。可以说，抛开这一主题去探讨哈萨克斯坦的未来，完全是镜花水月。而随着哈萨克斯坦加入世界贸易组织，保障经济稳定增长必然将变得更为重要。国家经济部副部长卡伊尔别克•阿伊特拜吾勒•沃斯肯巴耶夫日前接受了哈萨克国际通讯社记者的专访，就这方面的问题进行了解答。专访内容如下：

记者：卡伊尔别克•阿伊特拜吾勒，纳扎尔巴耶夫总统一直以来都十分看重加工制造业的发展。而在评论家们当中，有不少人都持有入世将对国内制造业带来严重冲击的观点。那么，您又如何评价我国制造业的发展情况呢？ 沃斯肯巴耶夫：确实，发展加工制造业是当前国民经济发展中的重要议题。而要讨论我国加工制造业的现状，首先要关注下面这组统计数据。与2008年相比，2014年哈萨克斯坦全年非资源领域总产值的增长率为131.3%。但由于原计划是达到139.5%，这一结果可以说是不尽如人意。为什么会这样？这是人们理所当然会产生的疑问。要回答这个问题，必须首先明确一个概念--非资源领域产值的增长同国内外市场的稳定与否密切相关。因此，我国非资源领域产值增长率未能达成计划的原因在于，国外市场--尤其是俄罗斯市场--对我国这一领域产品需求的减少，以及石油和矿产资源价格下跌的影响。我国对外出口产品的90%是矿石加工品、矿产资源和其相关制品。 同时，由于服务业的发展基于民众的商业积极性和收入的增长，因此作为间接性因素，服务业占GDP比例的增长也是影响非资源领域总产值增长率的一个重要因素。最终，这些因素综合在一起，便会对我国的加工制造业产值的增速造成不良的影响。 值得一提的是，制造业产值增速下滑与国内投资活动的下降是同步的。近五年间，固定资产投资的年增长率从14.8%下降到了6.9%。2013年吸引投资最多的行业，同过去一样是矿业（占投资总额的29%）。固定资产投资主要来源于企业界（占59%），但目前这一领域的长期投资来源出现了明显的短缺。 纳扎尔巴耶夫总统下达的任务是明确的。为完成这些任务，我们采取了以下措施。出于扶持加工制造业企业的目的，哈萨克斯坦制定并通过了一系列相关文件，其中包括2015年的加工制造业企业扶持计划、为保障经济发展而制定的2014年度各项计划、落实第一阶段商业扶持政策的相关计划以及政府和国家银行对加工制造业领域中小企业投资扶持计划等。例如，在2015年的加工制造业企业扶持计划框架下，为企业提供系统性、针对性的国家扶持被视为重中之重。 在这一系列文件的框架下，我们为萨科洛夫-萨热拜矿业公司、安塞乐米塔尔铁米尔套公司、哈萨克斯坦铝业公司、塔拉兹冶金厂、KSP Steel、加伊列姆TBK等公司提供了铁路运输价格和电力价格上的优惠；为了保证行业产值保有2014年的同期水平，我们同这些企业签订了长期协议；保障就业岗位；通过一系列措施增加出口。同时，政府对这些企业的金融稳定、流动资金状况、企业债务以及相关补贴状况采取了监督措施。 总的来说，我认为，加大引资力度、推动国民经济发展的同时，加工制造业的发展将是十分重要的议题。为此，总统下达了大力吸引外国投资商，并为其创造良好投资环境的指示。所以，我们的目标是明确的，而各项举措也是有力的。 记者：众所周知，我国人口的43%居住在农村地区。因此，发展农业对我国经济具有重要的意义。您能否为我们介绍一下这方面的情况？ 沃斯肯巴耶夫：这是纳扎尔巴耶夫总统最为关注的几个问题之一。根据对全国农村地区经济发展情况的调查统计显示，至2015年1月，全国共有6699个农村居民点。按照发展力水平不同，可将其分为"高-中-低"三个等级。其中，发展水平高的居民点有1183个，中等的为5023个，发展水平较低的有493个。目前，我国农村居民总人口为770万人。农村居民点均具备必须的基础设施。 当前，在国家、行业以及地方三个层面，均已制定和正在实施各项旨在发展农业的战略规划。在至2020年的地方发展规划中，专门针对农村地区的发展列出了相关措施。根据这一计划，将大力扶持和发展具备区位优势和重要经济地位的中心乡镇和重点农村居民点。 目前，各州政府正针对313个重点农村居民点开展相关扶持工作，而在2014年共有1888个重点乡村得到扶持。在这些扶持计划框架下，共完成了1946公里的道路基础设施和62个相关工程建设、修复和重建工作。为扶持重点农村居民点，政府共实施了643项扶持项目，高于为扶持中小企业而实施的扶持项目总数（590项）。这些政策的有效实施，为农村地区经济发展创造了良好的条件。 记者：纳扎尔巴耶夫总统提出的"百步计划"中，提升居民生活水平是一项重要的内容。政府为落实这一计划，亦制定了多项具体的举措。那么这些举措的执行情况如何？特别是，为解决单一产业城镇问题，都采取了哪些措施？（注：单一产业城镇моноқалалар --苏联时期依托某一单一产业，如冶金、矿山或其他产业建立起来的、缺乏其他配套产业支撑的、随苏联解体而陷入衰落的中小城镇） 沃斯肯巴耶夫：从2015年起，根据政府2014年3月28日通过的第728号决议，在2015--2017年间针对单一产业城镇的发展扶持计划，已被纳入到了2020年地方发展规划当中。计划旨在通过扶持单一产业城镇各类中小企业发展，保障当地居民就业，改善这些地区的基础设施，并增加当地劳动力的流动性。 为落实规划框架下的各项目标，在2012--2015年国家预算当中，共为此拨付预算644亿坚戈。其中540亿坚戈用于改善和发展单一产业城镇的基础设施，104亿坚戈用于扶持单一产业城镇中小企业发展。可以说，规划框架下的各项工作落实情况还是很到位的。 记者：纳扎尔巴耶夫总统曾强调在五大改革目标框架内实现乡村财政，在这方面政府都开展了哪些工作？在地方自治的建设中，将面临着那些可以预期的改变？ 沃斯肯巴耶夫：确实，根据五大改革目标中"建立责任型政府"的目标，我们确立了一系列计划。国家改革委员会下辖的工作组为落实"百步计划"第97-98步计划，正就建立地方独立财政进行调研。根据计划，第一阶段（2016-2017年间）旨在增强地方自治的税收潜力，同时这一阶段还将重点讨论建立独立的地方财政问题。 在人口超过2000人规模的市、镇、乡、村一级地方建立独立财政，将在计划的第二阶段（2018年开始）付诸实施。全国范围的推广将在第三阶段（2020年）实现。 为了在每个阶段有计划的解决所面临的各类问题，在执行已制定政策的同时，地方独立财政的设立和相关法律条款的修改问题也将随三个阶段的发展同时进行。 记者：在"百步计划"的第35步中，提出将农用土地投入市场，以提高土地的利用率。您能否谈一谈，目前我国在土地利用上都存在着哪些问题？ 沃斯肯巴耶夫：事实上，在这方面我国确实存在着诸多问题，因此也引起了总统的特别关注。举例来说，当前为进行农业生产而划拨的土地总面积为9860万公顷，而其中仅有1.2%，即120万公顷的土地完成了私有化。 农业用地的私有化工作，是从2003年开始的。但11年来，仅有这120万公顷的土地完成私有化，意味着农业人口通过购买土地来进行农业生产的积极性并不高。正如总统所言，通过承包土地来从事农业活动的人，在增加产量、提高土地利用率等方面的积极性远不如拥有私人土地的农场主。 在2012-2014年间对面积达9600万公顷的农用土地进行的清查工作中，这一情况也得到了证实。根据清查结果显示，在1900万公顷的农用地中有730万公顷土地被闲置，这些闲置土地中，草场和牧场占70.2%（520万公顷），耕地占12.7%（94.3万公顷）。 根据各州地方政府的统计，已承包土地中，目前共收回了250万公顷（占比34%）。其中，2015年收回土地面积为25万公顷。而在采取了警告措施之后，私人所有土地中有210万公顷获得了有效地使用。对隶属于城市建筑用地范畴的270万公顷闲置土地，政府正在进行相关的回收工作。与此同时，共有320万公顷农用土地被投入了市场，通过拍卖方式，已经有110万公顷土地完成了私有化。 为使农业用地得到有效利用，基于总统提出的"百步计划"，经济部正在制定促进土地交易的一揽子措施。 目前，我国正在针对土地法进行修改和补充，以便于更有效的将农用土地投入市场、提升土地利用率以及更好地招商引资。只要能够按照计划，确保土地的市场化交易，其带来的有利影响是显而易见的。 记者：感谢您在百忙之中接受哈通社采访！（编译：塔尔 审校：吴然）