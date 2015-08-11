总统新闻发言人：吉尔吉斯斯坦进一步实现与欧亚经济联盟一体化符合哈萨克斯坦利益

哈通社阿斯塔纳8月11日电 总统新闻发言人达吾然•阿巴耶夫11日表示，纳扎尔巴耶夫总统将于近日对吉尔吉斯斯坦进行工作访问。期间，纳扎尔巴耶夫总统将同吉尔吉斯斯坦总统阿勒马兹别克•阿坦巴耶夫举行会晤。

阿巴耶夫说，会晤期间，双方将就投资、工业、道路建设、合理利用跨境河流等领域合作问题进行深入探讨。与此同时，两国总统还将出席哈吉边境开放仪式，两国边境的开放是在吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟框架下实现。 阿巴耶夫指出，欧亚一体化倡议由纳扎尔巴耶夫总统20年前提出，吉尔吉斯斯坦边境的开放对这一倡议的落实和发展具有非凡的意义。这是我们所有人期待的具有战略意义的重要事件。统一市场的扩大，最大受益者将是普通民众。 阿巴耶夫强调，在纳扎尔巴耶夫总统领导下的哈萨克斯坦对外政策中，保障整个中亚地区欣欣向荣是哈方努力的主要方向之一。哈方愿为邻国的发展提供支持。哈方在兄弟的吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟进程中提供了各方面的支持。吉尔吉斯斯坦进一步实现与欧亚经济联盟一体化符合哈萨克斯坦利益。（编译：吴然）