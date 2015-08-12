吉尔吉斯正式成为欧亚经济联盟成员国

哈通社阿斯塔纳8月12日电 记者从欧亚经济委员会获悉，随着8月12日吉尔吉斯加入欧亚经济联盟条约的正式生效，吉尔吉斯成为继哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯以及亚美尼亚之后的第五个联盟成员国。

吉尔吉斯加入欧亚经济联盟对多边合作的有序发展具有十分重要的意义。2014年，吉尔吉斯就加入欧亚经济联盟拟定了路线图，并对国内经济秩序、法律条款和海关基础设施等进行了符合联盟标准的改革，改革成果令人满意。

2014年12月23日，在莫斯科举行的欧亚经济委员会最高理事会会议上，各成员国签署了关于吉尔吉斯加入欧亚经济联盟的条约。2015年5月8日，各成员国元首又与该国总统阿坦巴耶夫签订了相关入盟协议。 所有入盟所需的法律程序，如今已全部完成。 加入欧亚经济联盟，将为吉尔吉斯带来诸多新的机遇。所有针对贸易往来、人员流动和资本流通的障碍都将不复存在，在交通、物流、能源、农业等各行业市场将敞开大门。吉尔吉斯公民在各成员国工作与生活，将享受与各国公民相同的权力和待遇。 吉尔吉斯的加入，也将为欧亚经济联盟的繁荣发展带来积极的影响。（编译：塔尔）