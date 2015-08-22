偷情网站遭黑 华盛顿恐有人睡不好觉

哈通社阿斯塔纳8月22日电 据美国媒体报道，白宫、国务院、国土安全部等美国政府机要部门的某些工作人员和一些政界人士这两天来可能寝食难安、倍受煎熬。焦躁与不安的情绪都来自于一个名为阿什利•麦迪逊(Ashley Madison)的婚外恋交友网站。

号称在全球拥有3700万用户的阿什利•麦迪逊网站遭到自称"影响团队"(Impact Team)的黑客攻击，包括用户姓名、住址、信用卡帐户和邮箱地址在内的信息被曝光。黑客在18日公布的第一批数据大约10G大小，8月21日又公布了约为前一次两倍大的数据。 该网站的标语是"人生短暂，来偷情吧"，旨在为已婚人士提供交友服务。注册后需要付费才可以使用发送信息等互动服务。另外，网站还提供一个289美元的"保证出轨"服务，承诺三个月内没有出轨成功给予退款。一直以来，这个网站都存在很大的道德争议。 美国有线电视新闻网（CNN）称，该网站这次被曝光信息中有超过15000个邮箱帐户与美国政府及军队有关。而据美联社报道，这其中不乏国家安全和执法机构里身份敏感的政府雇员，他们使用政府网络登陆该偷情网站，或支付会员费用。 《华盛顿邮报》披露说，这份曝光名单中至少包含两名美国联邦检察官、一名白宫信息技术管理员、一名司法部调查人员、一名部门主管，以及一名国土安全部政府黑客与反恐的雇员。还有一些可以追溯到国防部运行的网络。 国防部长卡特称，军方已着手调查其服役人员使用该网站的情况。他在周四下午的新闻发布会上表示："这当然是个问题，因为品行是很重要的。" 自称为此事负责的"影响团队"早在一个月前威胁阿什利•麦迪逊网站位于加拿大的母公司ALM(Avid Life Media)，如果不关闭这家偷情网站，他们就将曝光其用户信息。18日，黑客表示"时间到了！"，指责ALM及其网站上欺诈、愚蠢，有成千上万个假的女性信息简介，而真正的用户中90％至95％都是男性。 似乎把自己摆在了"道德高地"的黑客强烈要求关闭该婚外情网站，并对那些被曝光的用户说："吸取教训，弥补过错。现在很尴尬，但你会恢复过来。" 用户在阿什利•麦迪逊网站上注册时要填写姓名、邮件、电话、照片、年龄、性偏好等个人信息，而这些都不一定是真实的。然而，如果之后涉及到付费等需要信用卡交易时，就可能暴露用户真实的身份。 黑客将如此丰富的信息以种子文件的形式放置到"暗网"(Dark Web)上，可能一些被卷入的偷腥者还在庆幸自己的另一半无法轻易获取到这些信息，但是立刻出现了几个网站，从文件中提取数据上载至网站，爆料给大众查询。 ALM公司表示正在尽力通过法律手段保护用户。网站的法律团队根据《数字千年版权法》(Digital Millennium Copyright Act)提出请求，将一个可供查询的网站CheckAshleyMadison.com于周三晚被关闭。 或许是察觉到被动被查出的可能性，一些人选择"先下手为强"，自曝为快。 据《华盛顿邮报》报道，两名来自路易斯安那的共和党政界人士周四主动承认自己的名字在阿什利•麦迪逊网站客户名单上，但是两人都很快表示一切不是大家想的那样，说"我可以解释"。 同样因为此事被踢爆的还有美国真人秀节目"19个孩子还不够"(19 Kids and Counting)的男星乔什•杜加(Josh Duggar)。以保守派自居并推崇家庭观念的杜加发表声明，称自己是"史上最大伪君子"，希望得到公众原谅。他在声明中没有特别提到那家被黑的婚外情网站。 该网站声明称，不论其具有多大的争议性，黑客盗取个人信息的行为都是非法的。路透社报道说，美国联邦调查局(FBI)周三表示已介入调查。 在这场大型网络黑客事件中， 有坐立不安的网站用户和看热闹的旁观者，还有很快可能生意不断的离婚律师们。有分析称，这场信息泄漏案可能导致家庭离婚率上升。《每日邮报》(Daily Mail)说该事件对律师们来说就是"9月圣诞节"。