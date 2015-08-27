纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦始终致力于和平利用核能

哈通社阿斯塔纳8月27日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统27日在总统府会见国际原子能机构总干事天野之弥。会谈中，纳扎尔巴耶夫总统就在哈建立低浓缩铀银行协议的正式签署，向天野之弥表示了祝贺，并强调这将开启双方合作的新篇章。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦关闭了塞梅核试验场，并放弃了规模巨大的核武器库。多年来，我国一直坚持奉行无核化政策，我相信在这方面，国际原子能机构与我国政府是保持一致观点的。"他还指出，建立核燃料银行的构想，也是由哈萨克斯坦政府首次在有关伊朗核问题的会议上提出的。 天野之弥表示，该协议的签署是一项具有历史性意义的重要事件。"该核燃料银行将为有意发展民用核能的国家，提供低浓缩铀的可靠来源。这一协议的最终签署，与您的卓越领导密不可分。请允许我代表国际原子能机构和国际社会，向您致以敬意。"他说。 天野之弥指出，作为国际无核化运动的倡导者，哈萨克斯坦是执掌这座核燃料银行的不二人选。 纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克斯坦人民应重视核燃料银行的重要性。"无论哪一个国家启动核计划并开始进行铀浓缩活动，都会引起国际社会的忧虑和关注，并带来核扩散的可能性。 通过核燃料银行的设立，我们将在不建立核燃料链的情况下，进一步的推进和平利用核能的步伐。"他说。（编译：塔尔）