纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦拥有成为全球反核武运动倡导者和引领者的道德权利

哈通社阿斯塔纳8月27日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统27日在总统府会见到访的美国前参议员萨姆•纳恩，双方就哈美关系发展、两国各领域合作等问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫表示，本次会晤在关闭塞梅核试验基地纪念日和联合国设立的禁止核试验国际日之际举行，具有象征性意义。这些年来，从塞梅核试验基地的关闭，到正在积极推进和平利用核能源的当下，萨姆•纳恩先生一直为哈萨克斯坦提供了大力支持。"您非常了解这一段历史。我们一同完成了诸多工作，并且可以说，在哈建立低浓缩铀银行协议的签署为这方面的工作画上了一个圆满的句号。哈萨克斯坦拥有成为全球反核武运动的提倡者和引领者的道德权利，"他说。

萨姆•纳恩指出，在哈建立低浓缩铀银行协议的签署具有重要意义。这是推动禁止核能军事化、促进各国在这方面达成共识而迈出的第一个步伐。哈萨克斯坦以及您本人成为了在这一领域真正的典范。贵国关闭了世界最大核武器试验基地之一的塞梅核试验基地，并自愿放弃了庞大的核武器库，在无核化方面作出了重要贡献。（编译：吴然）